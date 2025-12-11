|
|
|
Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:26
Пропонуємо до обговорення:
У різних містах України потрібна різна кількість часу, щоб назбирати гроші на купівлю однокімнатної квартири. Десь на це знадобиться 2,5 року, а десь майже 9 років. І це за умови, якщо відкладати всю зарплату.
Дивися повний текст Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100697
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|