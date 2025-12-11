RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:26

Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У різних містах України потрібна різна кількість часу, щоб назбирати гроші на купівлю однокімнатної квартири. Десь на це знадобиться 2,5 року, а десь майже 9 років. І це за умови, якщо відкладати всю зарплату.

