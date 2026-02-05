Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Овдп.
Гривневі проти валютних -- епічний двобій триває!
Але ідея дворічної давності (що енбеушка має таємн.плян курсу на роки і буде девальвувати, аби вирівнювати дохідність гривн.облігацій до рівня валютних (в 13.1% у 2024 і 11% у 2025) -- зазнала краху, схоже... 🤔
додав ще колонки рівномірно розподілу накопичених “зайвих” % у річному вимірі
і подумалось, що тре мінєти діспозішйон...
у енбеушки інший плян!
і він вже навіть трошки проглядається.
а можливо навіть два . пляни -- інкапсюльовані...!
діючий наразі -- це акційний, і всі люблять такі акції (2 по ціні 1), і якби знати хто є кінцевими власниками переважної маси грв.овдп -- то було би і ясно для кого акція (хоча, а от про акцію 2019 ми багато знаємо хоч би вже нині?), але підходить усім у зах.світі, якщо вважати, що у $зоні облігації по ~5%, а €зоні по ~3% -- от гривневі якраз десь так і забезпечують подвоєння.
а плян вирівнювання дохідностей курсом валют -- запасний, і якщо перший перестане так гарно працювати, то енбеушка легким рухом руки, під тихеньке завивання збайдужілих киян, пророчене ще Рутенією -- все швидесенько вирівняє.
Головне, аби не з плечем і аби було чим погасити, якщо воно раптом стане стрімкопадаючим...
Що цікаво -- у фейсбуках попросинались всілякі “фін.гуру”.
І верещать нелюдськими голосами про “10трлн$ було стерто, erased, wiped out, а це ж дуже і дуже, пів ввп китайщини....”, і про “це змова якихось падлюк, не вірте зах.біржам, мумбайські-шанхайські краще знають, у них золота-срібла дорожчі”.
Але що дивно -- жоден з тих крикунів не завивав, коли золота всього за тиждень (попередній) намалювали собі ті 10трлн:
2026-01-30 $4,865.35
2026-01-29 $5,379.00
2026-01-28 $5,296.83
2026-01-27 $5,180.84
2026-01-26 $5,007.56
2026-01-23 $4,988.03
2026-01-22 $4,936.32
2026-01-21 $4,831.15
(з макротрендів, посилання на 3 сторінці біля таблиць золот).
Причому, росло навіть і без відповідних падіннь у якихось інших сферах...
То чому про уявні гроші “з повітря” вити не треба було, а про їхнє “стирання” -- вже треба? 😂😹
Хоча, можливо, знову заробив Трамп і його друзяки.
Спрогнозувавши результат свого призначення посад.
А втратили бідолахи, що купували на все і в кредити “єдино цінні активи (стародавні) у хайтековому ХХІст”.
Цікаво, чи закуповувались центробанки китаїв по 5300? Було би приємно... 😂😹