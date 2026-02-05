RSS
Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 09:01

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Про Україну.
Овдп.
Гривневі проти валютних -- епічний двобій триває!

Але ідея дворічної давності (що енбеушка має таємн.плян курсу на роки і буде девальвувати, аби вирівнювати дохідність гривн.облігацій до рівня валютних (в 13.1% у 2024 і 11% у 2025) -- зазнала краху, схоже... 🤔

Зображення
Зображення

додав ще колонки рівномірно розподілу накопичених “зайвих” % у річному вимірі

і подумалось, що тре мінєти діспозішйон...


у енбеушки інший плян!
і він вже навіть трошки проглядається.
а можливо навіть два . пляни -- інкапсюльовані...!

діючий наразі -- це акційний, і всі люблять такі акції (2 по ціні 1), і якби знати хто є кінцевими власниками переважної маси грв.овдп -- то було би і ясно для кого акція (хоча, а от про акцію 2019 ми багато знаємо хоч би вже нині?), але підходить усім у зах.світі, якщо вважати, що у $зоні облігації по ~5%, а €зоні по ~3% -- от гривневі якраз десь так і забезпечують подвоєння.

а плян вирівнювання дохідностей курсом валют -- запасний, і якщо перший перестане так гарно працювати, то енбеушка легким рухом руки, під тихеньке завивання збайдужілих киян, пророчене ще Рутенією -- все швидесенько вирівняє.


  fox767676 написав:у підсумку ,на щось стрімкозростаюче "до получкі" можно брати


Головне, аби не з плечем і аби було чим погасити, якщо воно раптом стане стрімкопадаючим...

  GALeon написав:Цены на золото и серебро в пятницу, 30 января, пережили резкое падение. Если незадолго до этого драгметаллы достигли максимальных значений на торгах, теперь цены упали. Для серебра это рекордное внутридневное падение в цене за всю историю. Об этом пишет агентство Bloomberg.


Що цікаво -- у фейсбуках попросинались всілякі “фін.гуру”.
І верещать нелюдськими голосами про “10трлн$ було стерто, erased, wiped out, а це ж дуже і дуже, пів ввп китайщини....”, і про “це змова якихось падлюк, не вірте зах.біржам, мумбайські-шанхайські краще знають, у них золота-срібла дорожчі”.

Але що дивно -- жоден з тих крикунів не завивав, коли золота всього за тиждень (попередній) намалювали собі ті 10трлн:
2026-01-30 $4,865.35
2026-01-29 $5,379.00
2026-01-28 $5,296.83
2026-01-27 $5,180.84
2026-01-26 $5,007.56
2026-01-23 $4,988.03
2026-01-22 $4,936.32
2026-01-21 $4,831.15
(з макротрендів, посилання на 3 сторінці біля таблиць золот).

Причому, росло навіть і без відповідних падіннь у якихось інших сферах...

То чому про уявні гроші “з повітря” вити не треба було, а про їхнє “стирання” -- вже треба? 😂😹

Хоча, можливо, знову заробив Трамп і його друзяки.
Спрогнозувавши результат свого призначення посад.
А втратили бідолахи, що купували на все і в кредити “єдино цінні активи (стародавні) у хайтековому ХХІст”.
Цікаво, чи закуповувались центробанки китаїв по 5300? Було би приємно... 😂😹
Bobua
Повідомлень: 2696
З нами з: 24.08.10
Подякував: 126 раз.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:18

  Bobua написав:
  fox767676 написав:у підсумку ,на щось стрімкозростаюче "до получкі" можно брати


Головне, аби не з плечем і аби було чим погасити, якщо воно раптом стане стрімкопадаючим...

казано "до получкі" , а не до нових цінових висот
😂😹
Цікаво, чи закуповувались центробанки китаїв по 5300? Було би приємно... 😂😹

якраз китайці це така нація що вміють вдовгу, дочекаються ще по 15300
середньосплачена ціна їх запасів мабуть десь "по 500"
fox767676
Повідомлень: 5237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 09:05

fox767676

Тоді норм. Мабуть.
Якщо не буде перебоїв з переказами.
А як будуть -- то продати трохи чогось?


https://m.youtube.com/watch?v=knUJ9hxUT3M
25:27
Фурса думає, що ринок акцій “перегрітий, бульбашка”. Причому навіть вжив слово “американський”.
Чому саме амер. -- неясно.
І радив купувати борги крупних держав....


Проігнорую факт, що за останній рік Штати майже не росли (в євро), я Європа -- навпаки.

Гляну в ibkr за 5 років. Кумулятивно (і середнє за рік):

Європа
spyw 57.1%(9.5%)
ezu 65.5%(10.6%)
exsa 69.6%(11%)
veur, imeu 72%(11.5%)
sc0d 87%(13%)

Штати (євр.фонди)
sc0h 98.4(14.7)
vuaa, sxr8 101.5(15.1) і sppe хедж 74(11.7)
vgt 120(17)
xaix 132(18.3)
qdwe 166(21.6)

А й справді...
Відсотків на 30...40 Штати виросли більше.
Отже, таки можуть бути небезпечні...


Але от графіки про передкризові минулі роки:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 8697798156
12міс до 2000 (і 87р для Японії)
Було скажене зростання. Більше аніж навіть 5ти річне нині!


Індекс долярів і золота:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 7203858674
І графік як вони сплітались у якусь дивну ДНК від 2008.
Нині доляри на мін., а золота -- макс.
Bobua
Повідомлень: 2696
З нами з: 24.08.10
Подякував: 126 раз.
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 13:06

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:Якщо не буде перебоїв з переказами.
А як будуть -- то продати трохи чогось?

та я консервативна людина
якщо і беру кредити\розтермінування то менш ніж на половину суми і достроково виплачую
зараз все ок
срібла вже нема, вчасно закрив - пару куо заробив за рік в революті та ібкр
на золоту теж десь півтори куо, те що залишилось більш-менш адекватно куплене - unrealized P&L ~-50
З усіх фондів що купив найбільш вдало вийшло з ядерним NLR
щодо переказів - genome нові палки в колеса ставить,щось нове хоче , та пумб наче лімити понизив :(
поки дьоргатися по фонді не буду, портфель вважаю сформованим, інвестую в навчання та здоров'я.
сподіваюсь на мир в Україні, ЗСТ та перспективи
бо якось цифри на закордонних рахунках значно менше бадьорять ніж ремонт у власній хаті та ще й з видом на власноруч посаджене дерево
fox767676
Повідомлень: 5237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:07

щось зовсім портфель почервонів
тільки азійський ADIV якось тримається
краще мабуть і не заходити
fox767676
Повідомлень: 5237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:09

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

В мене тримається. CB, DVA трохи підросли
Faceless
Повідомлень: 37298
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:19

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Faceless написав:CB


дєрзкая штучка, не зміг втриматися )
поспостерігаю
fox767676
Повідомлень: 5237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
