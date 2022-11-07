|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 10027 щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих Захисників і Захисниць України на отримання земельних ділянок із державної та комунальної власності.
Дивися повний текст Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду
