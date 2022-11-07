RSS
Ветеранам надаватимуть по 2
га землі з новоствореного...

Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:31

Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 10027 щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих Захисників і Захисниць України на отримання земельних ділянок із державної та комунальної власності.

Дивися повний текст
Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду
