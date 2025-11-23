RSS
Експерти назвали 4 найменш надійні моделі електрокарів
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:05

Експерти назвали 4 найменш надійні моделі електрокарів

Пропонуємо до обговорення:
Багато хто вважає, що електромобілі є надійними транспортними засобами. Хоча це і справді так, аналіз Consumer Reports показав, що сучасні електромобілі мають на 79% більше проблем, ніж автомобілі із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Експерти назвали 4 найменш надійні моделі електрокарів
