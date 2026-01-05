RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Альтернатива Буковелю: де в
Україні вигідніше покататися...

Альтернатива Буковелю: де в Україні вигідніше покататися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:19

Альтернатива Буковелю: де в Україні вигідніше покататися...

Пропонуємо до обговорення:
Чимало українців, плануючи покататися на лижах, обирають відпочинок у Буковелі. Однак існують альтернативні напрямки, які мало чим поступаються, а в дечому — навіть перевершують популярний гірськолижний курорт. Йдеться про Драгобрат у Закарпатській області.

Дивися повний текст
Альтернатива Буковелю: де в Україні вигідніше покататися на лижах
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100733
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:19

Альтернатива отим Буковелям -- фронт, з засніженими окопами, де справжні сини України сьогодні боронять отих, що шукають розваг !!!
valera_po_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
R2 » Сер 31 гру, 2025 13:09
2 916
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 14:52
sklarslav
Коли середня зарплата в Україні сягне $1000 — думка...
R2 » Чет 08 січ, 2026 10:46
1 234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 10:46
moveton
У 2026 році в Україні планують ввести ще понад 500 МВт...
R2 » Пон 05 січ, 2026 12:36
1 798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 січ, 2026 12:36
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10563)
13.01.2026 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.