Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Найкращі бюджетні зарядні
станції у 2025 році (фото)

Найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році (фото)
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:35

Найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Оглядач техніки Адріан Кінгслі-Хьюз протестував низку бюджетних портативних зарядних станцій та обрав п’ять найкращих варіантів вартістю до 400 доларів.

Дивися повний текст
Найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році (фото)
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
R2 » Сер 31 гру, 2025 13:09
2 978
Чет 08 січ, 2026 14:52
sklarslav
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше...
R2 » Вів 06 січ, 2026 12:05
3 829
Вів 06 січ, 2026 13:00
Faceless
У 2026 році в Україні планують ввести ще понад 500 МВт...
R2 » Пон 05 січ, 2026 12:36
1 816
Пон 05 січ, 2026 12:36
moveton

