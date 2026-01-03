|
|
Скільки коштує квиток на ковзанку в Буковелі
|
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Гірськолижний курорт Буковель пропонує туристам багато варіантів для розваг. Серед популярних атракцій — ковзанка, де можна весело провести час із близькими. Ми дізналися, скільки коштує послуга у січні 2026 року.
Дивися повний текст Скільки коштує квиток на ковзанку в Буковелі
-
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:50
А скільки коштує квиток на фронт ??????
На час війни, закрити усі буковельки !!!
