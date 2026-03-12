RSS
Будівельник завжди правий
ПДВ

Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:44

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
Може, і не дорівнює, але, хоч і не дуже добре, характеризує.
Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА

Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..

На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.

Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:44

  ЛАД написав:Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
Простий приклад знову ж з таксі
Їздить 7 авто , які разом наїзжають за рік 300 000 км... Тому власнику автопарку потрібно ЩОРОКУ купувати одне нове авто (бо авто яке пройшло 300 000 треба викинути)
Так от
Таксист
надаює послуг на 65 000 грн/місяць
- 10 000 виплачують у вигляді податків
- 15 000 виплачує у вигляді заправки і різних там косметичних процедур
- 20 000 виплачують у вигляді оренди авто
- 20 000 залишають собі..

Але при цьому вони бачать що власник таксопарка тільки за оренду авто взяв
7 *20 000 = 140 000.....
І вони наслухавшись таких як ти починають організовуватись для бунту проти клятих капіталістів...
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
Працюю в 2 рази більше(ефективніше) а залишити в стільки ж більше не можу...
Адже 7 машин по 800 000 = 5 600 000 млн грн , і просто 12% річних( бо ще якихось 6-8 це інфляція, тому сьогоднішніх 18 річних по депо дають 12 очищених від інфляції) дає більшу суму при цьому безпроблемно і не працюючи
От і виходить
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но ответ, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", вы тоже не дали.
Я відповідав вже не раз
От тільки ти так і не зміг зрозуміти.....
Для того щоб ЕФЕКТИВНО працювати -ПОТРІБНІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ...
Якщо в совку, всі капвкладення які залишились ПІСЛЯ совка і могли давати прибуток це ЖИТЛО або ПРИМІЩЕННЯ
То в Польщі це були крім капіталістичних знань у приватників, ще й розуміння необхідності збільшення капіталізацій місць праці..
І навіть те що ти спробував би заявити про те що клубніка в Польщі і в нас росте однаково-це буде брехнею
Бо в Україні полуниця вважалась успішною якщо давала 5-10 тонн з гектара
А в Польщі - 15-30 тонн з гектара..
Для іфізика важко зрозуміти різницю
А для людини яка працює в полі -ясно що легше збирати один і той самий врожай на території в 2-3 рази меншій бо це потребує в 1,5-2 рази менше праці....

Опять много слов и крупного шрифта, но ответа на вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці" при том, что "Ягодозбиральні комбайни давно існують", так и нет.
1 Тому що ти і твої лідери гроші, які повинні були бути виділенними на ягіднозбиральні комбайни витратили на штамповку танків і експорт комунізму в Африку і на Кубу....
Тому комбайнів В НАС нема
2 Тепер про комбайни в Польщі
Так як ти і твої лідери ЗМУШУВАЛИ Польщу приймати участь в будівництві коммунізму в Африці і на Кубі з Латинською Америкою - в Поляків також не вистарчило капіталів щоб купити ягіднозбиральтні комбайни... але вистарчило капіталів змінити підходи до вирощування полуниці і тому у НИХ вирощувати полуницю стало ВИГІДНІШЕ ніж у НАС.
А так як ти борцун за соціальні права, то згідно з твоїми переконаннями все відбулось так як ти й хотів- ПРАЦІВНИК працює там де вигідніше(збирає полуницю) і при цьому переорієнтувався з педераційних заводів по збору ракет якими педераційники бють по Україні.
3 Мій приклад з таксі ПОВИНЕН був тобі показати
Що навіть коли розподіл коштів йде таким чином що ВЛАСНИК бізнесу отримує 7 до 1 в працівників бізнесу - то навіть такий ДИКИЙ з твого уявлення перекос - це перекос який краще відповідає ПОТРЕБАМ працівників ніж власника.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:28

  ЛАД написав:Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.
Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.
И вам не кажется, что наёмный работник работает не для вашей прибыли и не для "покращення їх місць праці", а просто для того, чтобы прокормить себя и семью и совсем не думает ни о чём другом.
Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму.....
1 Ідея хороша
Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо
чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні
чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...
Ніби все ідеально..
2 Але виявилось АЛЕ
а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно
б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)
3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...
Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...


Висновок
Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..
Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..
Тому й вийшло
Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..

ППС
Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..
Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан

І тепер про вимоги працівників.
Ви можете скільки завгодно ПЕРЕЖИВАТИ за те хто і скільки повинен отримати
Але ринкова економіка-це ринкова економіка
Тому ЗАГАЛЬНА сума отримана бізнесом= СУМІ заплаченій споживачами....
Тут ми безсилі, скільки споживач захоче(зможе чи буде вважати за доцільне) стільки він і заплатить..
Тому у нас є тільки один ВАРІАНТ підняти розмір доходів працівника... це дати йому в руки інструмент з допомогою якого він зможе за одиницю часу виготовити більше ніж робив до цього..
Але цей інструмент коштує грошей, тому працівник або повинен З СВОЇХ доходів відкласти на цей інструмент ( чого проста людина ніколи робити не буде бо їй завжди мало) чи буде створена ситуація в якій якась частка населення буде створювати ці інструменти за рахунок вилученого частини прибутку в працівників
