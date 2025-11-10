RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як дешевше доїхати на таксі
вночі: УЗ домовилася про знижки

Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 19:16

Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки

Пропонуємо до обговорення:
Через обстріли ворога та перебої з електропостачанням поїзди все частіше прибувають до великих міст після опівночі, коли вже діє комендантська година. Щоб пасажири могли безпечно дістатися додому, Укрзалізниця разом із сервісами Uklon і Bolt запустила спільну ініціативу підтримки.

Дивися повний текст
Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 19:16

На рахунок зарплати, м.Самбір ставка 13700, мінус податок ,не приватник, з
відки беруться цифри поза 20тис.???????
fyffyy924
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.01.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо
R2 » П'ят 14 лис, 2025 10:27
2 4246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лис, 2025 10:45
trololo
Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю...
R2 » Сер 12 лис, 2025 11:21
1 436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лис, 2025 11:21
salvydas
Справу про таємниче зникнення 32 українських суден...
R2 » Пон 10 лис, 2025 10:09
1 440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лис, 2025 10:10
ivantizhnievoi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15467)
26.01.2026 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.