Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна розраховує вступити
до ЄС вже у 2027 році —...

Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році —...
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 02:18

Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році —...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що метою України є вступ до Євросоюзу до 2027 року.

Дивися повний текст
Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році — Зеленський
R2
Робот новин
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 02:18

З незмінним бовдуром-самодуром імператором корупції і брехні з "двушечками до москви", ха-ха.
salvydas
 
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
