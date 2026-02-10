|
|
|
Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за межами країни, можуть оформити закордонний паспорт без повернення в Україну. Водночас для цієї категорії передбачена обов’язкова умова, пов’язана з військовим обліком.
Дивися повний текст Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» — пояснення адвоката
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100773
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:08
Саме тому не потрібен застосунок "Резерв+", працівники ДП Документ перевіряють в "Оберіг", тому адвокат відверто бреше.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:00
Ну мало ли что процедура требует
Они часто странные бывают. Может уже и обязательно, чтобы был смартфон и в нём Резерв+. Логина гражданина в том Резерв+ никто же не просит. Главное, чтобы [костюмчик сидел] приложение стояло
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
9
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:37
"Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі"
А на основании чего (каких документов?) мужчин будут брать на учёт?
Какое звание (военную специальность) присвоят?
Если "Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон"
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|2003
|
|
|3
|2013
|
|
|1
|13041
|
|