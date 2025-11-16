|
Anker представила зарядну станцію Solix C2000 Gen 2
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Виробник Anker офіційно представив портативну зарядну станцію Solix C2000 Gen 2 зі швидким заряджанням та багатьма варіантами під’єднання. Пікова потужність станції з акумулятором LiFePO4 на 2048 Вт·год становить 4000 Вт, а за допомогою додаткової батареї її можна розширити до 4 кВт⋅год. Номінальна потужність зарядного пристрою становить 2400 Вт.
