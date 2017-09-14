RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:а що ви хотіли б про війну?


щось переможне почути... 8)
Slon_Nosov
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:00

  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:10

  sashaqbl написав:
  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:

Можете в двух словах шо там написано?
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:40

🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.
Xenon
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:54

  Xenon написав:
🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.

Зовсім свіжа новина:
США предупредили Киев о недопустимости ударов по энергоинфраструктуре России, которые могут затронуть американские интересы.

Как сообщила украинский посол Ольга Стефанишина, Киев получил официальный демарш от Госдепартамента США после атак на порт в Новороссийск.

Тогда был повреждён терминал Каспийского трубопроводного консорциума, частично принадлежащий американским компаниям Chevron и ExxonMobil.

Війна продовжує бути асиметрична - одним можна все, іншим "не все".
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 12:08

Пенсії в Україні
Ірина_
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика?
хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.

По Енергоатому є пару моментів. Реактори далеко не нові. Скоро їх потрохи треба буде виводити з експлуатації.
Грошей на будівництво нових енергоатом не має.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 12:23

  sashaqbl написав:
  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:

По ссылке:
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 12:47

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика?
хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.

По Енергоатому є пару моментів. Реактори далеко не нові. Скоро їх потрохи треба буде виводити з експлуатації.
Грошей на будівництво нових енергоатом не має.

П'ятниця 18 січня 2019 13:22
В 2026 году в Украине планируется завершить строительство четвертого блока Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.
.......дает возможность завершить строительство в 2025 году третьего Хмельницкого блока, а в 2026 году завершить строительство четвертого блока Хмельницкой атомной электростанции", - сообщил Насалик.
....."По всем ядерным объектам, по которым сейчас проходит работа ни одной бюджетной копейки не предусмотрено. Все средства предусмотрены с инвестиций или кредитных средств"
Напомним, ранее сообщалось, что по словам Насалика, через три года в Украине может завершиться строительство завода по производству ядерного топлива.
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmine-rasskazali-ukraine-zavershitsya-stroitelstvo-1547810486.html

25 января 2024, 14:08
Летом или осенью 2024 года Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Reuters.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.

"Думаю, летом-осенью начнем строительство. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", - отметил Галущенко.
.....
По словам министра, первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.
https://epravda.com.ua/rus/news/2024/01/25/709158/

21:58 27 Авг 2024
«Команда «Энергоатома» активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринский, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000″, — говорится в сообщении.
Как отметили в «Энергоатоме», уже сделан первый шаг в реализации этого проекта.
https://rubryka.com/ru/2024/08/27/v-ukrayini-planuyut-zbuduvaty-shhe-odnu-aes-vzhe-zrobleno-pershyj-krok-zadlya-realizatsiyi-proyektu/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:
  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:

Можете в двух словах шо там написано?
У всіх браузерах давно є вбудований перекладач
Faceless
