RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Оформити кредит від
0% на генератори

Оформити кредит від 0% на генератори
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 13:59

Оформити кредит від 0% на генератори

Пропонуємо до обговорення:
Автономія під час регулярних відключень світла та в умовах підвищеного ризику енергетичної кризи є важливою для будь-якого домогосподарства. Виклики суттєві. Однак і варіантів для їхнього подолання вже передбачено чимало. Уряд пропонує нові програми, розширює вже наявні. Наприклад, нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що «власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на генератори». У цій статті детально розповідаємо про таку можливість.

Дивися повний текст
Оформити кредит від 0% на генератори
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 14:03

Брехня з першого до останього слова. Може й щось дадуть, через свої ручні фірми з цінами на 20-30% вище ринкових. Знущаються над людьми, придумуючи десятки справок , і справок на справки, вимагають по кілька разів переробляти рахунки. Роблять усе, що б ти плюнув, відмовався і пішов. Мова про Приватбанк
waldysugly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 14:04

Приклад однієї з вимог банку до фопа який просто пече пиріжки на 2 групі-
Додатковий перелік до одного з пунктів заяви)))))
«Перелік документів, які необхідно надати в Банк:

Політика екологічного і соціального управління та Система екологічного та соціального управління

Наказ про призначення на підприємстві посадової особи, відповідальної за управління екологічними і соціальними ризиками та впливами господарської діяльності

План/Інструкція готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них

Наказ про призначення та підтвердження відповідної кваліфікації особи, відповідальної з питань ОП (охорони праці) та ПБ (пожежної безпеки)?

Наказ про затвердження та введення в дію інструкцій та програм з навчання з ОП та ПБ

Довідка стосовно рівня травматизму та професійних захворювань на підприємстві

План дій під час повітряної тривоги та Наказ про його затвердження»
waldysugly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...
R2 » Пон 16 лют, 2026 17:33
2 2840
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лют, 2026 22:38
lazerdalnom
Від 2400 грн до 395 тис. грн: скільки бізнес витрачає на...
R2 » П'ят 20 лют, 2026 22:46
1 1147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 22:46
moveton
Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...
R2 » Вів 10 лют, 2026 07:07
7 3472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 23:17
Миша-клиент

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10935)
09.03.2026 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.