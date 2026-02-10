|
Додано: Нед 08 бер, 2026 13:59
Пропонуємо до обговорення:
Автономія під час регулярних відключень світла та в умовах підвищеного ризику енергетичної кризи є важливою для будь-якого домогосподарства. Виклики суттєві. Однак і варіантів для їхнього подолання вже передбачено чимало. Уряд пропонує нові програми, розширює вже наявні. Наприклад, нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що «власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на генератори». У цій статті детально розповідаємо про таку можливість.
Дивися повний текст Оформити кредит від 0% на генератори
Додано: Нед 08 бер, 2026 14:03
Брехня з першого до останього слова. Може й щось дадуть, через свої ручні фірми з цінами на 20-30% вище ринкових. Знущаються над людьми, придумуючи десятки справок , і справок на справки, вимагають по кілька разів переробляти рахунки. Роблять усе, що б ти плюнув, відмовався і пішов. Мова про Приватбанк
Додано: Нед 08 бер, 2026 14:04
Приклад однієї з вимог банку до фопа який просто пече пиріжки на 2 групі-
Додатковий перелік до одного з пунктів заяви)))))
«Перелік документів, які необхідно надати в Банк:
Політика екологічного і соціального управління та Система екологічного та соціального управління
Наказ про призначення на підприємстві посадової особи, відповідальної за управління екологічними і соціальними ризиками та впливами господарської діяльності
План/Інструкція готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них
Наказ про призначення та підтвердження відповідної кваліфікації особи, відповідальної з питань ОП (охорони праці) та ПБ (пожежної безпеки)?
Наказ про затвердження та введення в дію інструкцій та програм з навчання з ОП та ПБ
Довідка стосовно рівня травматизму та професійних захворювань на підприємстві
План дій під час повітряної тривоги та Наказ про його затвердження»
