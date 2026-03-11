Увага: масова розсилка фейкових електронних листів від БЕБ

Рекомендуємо звернути увагу. Ми на свою робочу пошту також отримали такий лист
Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки масової розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, начебто від БЕБ.
Листи надходять суб’єктам господарювання, установам та організаціям. У них містяться повідомлення про проведення документальної перевірки підприємства та вимога надати установчі, фінансові й податкові документи.
На псевдо офіційних бланках зазначаються вигадані вихідні номери, прізвища співробітників БЕБ та контактні дані.
Такі листи містять архіви та додатки, які пропонується завантажити або відкрити для отримання електронної форми чи додаткової інформації.
Повідомляємо, що Бюро економічної безпеки України не видавало жодних розпоряджень щодо розсилки подібних листів та не надсилає суб’єктам господарювання електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи у такий спосіб.
У разі отримання подібних електронних листів просимо не відкривати вкладення, не завантажувати файли та не надавати жодних документів чи інформації у відповідь.
Наголошуємо, що всі співробітники Бюро економічної безпеки України користуються службовою електронною поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua, а офіційні листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
Рекомендуємо ігнорувати такі листи та повідомляти про їх отримання Департамент кіберполіції Національної поліції України та Службу безпеки України.
Бюро економічної безпеки України вживає необхідних заходів для з’ясування всіх обставин та вже звернулося до компетентних правоохоронних органів.