Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму.....ЛАД написав:Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.
Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.
И вам не кажется, что наёмный работник работает не для вашей прибыли и не для "покращення їх місць праці", а просто для того, чтобы прокормить себя и семью и совсем не думает ни о чём другом.
1 Ідея хороша
Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо
чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні
чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...
Ніби все ідеально..
2 Але виявилось АЛЕ
а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно
б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)
3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...
Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...
Висновок
Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..
Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..
Тому й вийшло
Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..
ППС
Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..
Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан
І тепер про вимоги працівників.
Ви можете скільки завгодно ПЕРЕЖИВАТИ за те хто і скільки повинен отримати
Але ринкова економіка-це ринкова економіка
Тому ЗАГАЛЬНА сума отримана бізнесом= СУМІ заплаченій споживачами....
Тут ми безсилі, скільки споживач захоче(зможе чи буде вважати за доцільне) стільки він і заплатить..
Тому у нас є тільки один ВАРІАНТ підняти розмір доходів працівника... це дати йому в руки інструмент з допомогою якого він зможе за одиницю часу виготовити більше ніж робив до цього..
Але цей інструмент коштує грошей, тому працівник або повинен З СВОЇХ доходів відкласти на цей інструмент ( чого проста людина ніколи робити не буде бо їй завжди мало) чи буде створена ситуація в якій якась частка населення буде створювати ці інструменти за рахунок вилученого частини прибутку в працівників