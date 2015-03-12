RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
ВВП

ВВП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:28

  ЛАД написав:Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.
Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.
И вам не кажется, что наёмный работник работает не для вашей прибыли и не для "покращення їх місць праці", а просто для того, чтобы прокормить себя и семью и совсем не думает ни о чём другом.
Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму.....
1 Ідея хороша
Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо
чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні
чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...
Ніби все ідеально..
2 Але виявилось АЛЕ
а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно
б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)
3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...
Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...


Висновок
Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..
Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..
Тому й вийшло
Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..

ППС
Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..
Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан

І тепер про вимоги працівників.
Ви можете скільки завгодно ПЕРЕЖИВАТИ за те хто і скільки повинен отримати
Але ринкова економіка-це ринкова економіка
Тому ЗАГАЛЬНА сума отримана бізнесом= СУМІ заплаченій споживачами....
Тут ми безсилі, скільки споживач захоче(зможе чи буде вважати за доцільне) стільки він і заплатить..
Тому у нас є тільки один ВАРІАНТ підняти розмір доходів працівника... це дати йому в руки інструмент з допомогою якого він зможе за одиницю часу виготовити більше ніж робив до цього..
Але цей інструмент коштує грошей, тому працівник або повинен З СВОЇХ доходів відкласти на цей інструмент ( чого проста людина ніколи робити не буде бо їй завжди мало) чи буде створена ситуація в якій якась частка населення буде створювати ці інструменти за рахунок вилученого частини прибутку в працівників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28119
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:46

  ЛАД написав:Опять много слов и крупного шрифта, но ответа на вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці" при том, что "Ягодозбиральні комбайни давно існують", так и нет.

де відповідь про співвідношення зп та витрат на їжу - досі немає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго 1 ... 24, 25, 26
sumavi » Чет 12 бер, 2015 09:26
252 145636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 00:43
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (113)
12.03.2026 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.