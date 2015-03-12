Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 9101112 Додано: Чет 12 бер, 2026 09:28 ЛАД написав: Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.

Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.

1 Ідея хороша

Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо

чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні

чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...

Ніби все ідеально..

2 Але виявилось АЛЕ

а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно

б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)

3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...

Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...





Висновок

Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..

Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..

Тому й вийшло

Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..



ППС

Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..

Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан



І тепер про вимоги працівників.

Ви можете скільки завгодно ПЕРЕЖИВАТИ за те хто і скільки повинен отримати

Але ринкова економіка-це ринкова економіка

Тому ЗАГАЛЬНА сума отримана бізнесом= СУМІ заплаченій споживачами....

Тут ми безсилі, скільки споживач захоче(зможе чи буде вважати за доцільне) стільки він і заплатить..

Тому у нас є тільки один ВАРІАНТ підняти розмір доходів працівника... це дати йому в руки інструмент з допомогою якого він зможе за одиницю часу виготовити більше ніж робив до цього..

budivelnik

Повідомлень: 28119 З нами з: 15.01.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 3005 раз.

де відповідь про співвідношення зп та витрат на їжу - досі немає... Shaman

Повідомлень: 11988 З нами з: 29.09.19 Подякував: 820 раз. Подякували: 1741 раз.

