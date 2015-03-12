на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 9101112 Додано: Чет 12 бер, 2026 09:28 ЛАД написав: Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.

Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.

Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму.....

Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо

чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні

чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...

Ніби все ідеально..

2 Але виявилось АЛЕ

а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно

б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)

3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...

Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...





Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..

Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..

Тому й вийшло

Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..



Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..

Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан



І тепер про вимоги працівників.

Ви можете скільки завгодно ПЕРЕЖИВАТИ за те хто і скільки повинен отримати

Але ринкова економіка-це ринкова економіка

Тому ЗАГАЛЬНА сума отримана бізнесом= СУМІ заплаченій споживачами....

Тут ми безсилі, скільки споживач захоче(зможе чи буде вважати за доцільне) стільки він і заплатить..

Тому у нас є тільки один ВАРІАНТ підняти розмір доходів працівника... це дати йому в руки інструмент з допомогою якого він зможе за одиницю часу виготовити більше ніж робив до цього..

budivelnik

Опять много слов и крупного шрифта, но ответа на вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці" при том, что "Ягодозбиральні комбайни давно існують", так и нет.

де відповідь про співвідношення зп та витрат на їжу - досі немає... Shaman

Повідомлень: 12041 З нами з: 29.09.19 Подякував: 823 раз. Подякували: 1743 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2026 16:10 для ладів Щодня десятеро чоловіків зустрічалися в барі, щоб поговорити й випити пива. Загальний рахунок за вечір становив 100 євро.

Вони вирішили оплачувати його приблизно так само, як у суспільстві сплачують податки — відповідно до рівня доходів кожного.

Тож платили вони так:

- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.

- 5-й платив 1 €.

- 6-й платив 3 €.

- 7-й платив 7 €.

- 8-й платив 12 €.

- 9-й платив 18 €.

- 10-й (найбагатший) платив 59 €.

Усіх це влаштовувало, і так тривало досить довго. Але одного дня власник бару сказав:

— Ви мої постійні клієнти, тому я зроблю вам знижку 20 євро. Тепер ваші напої коштуватимуть 80 €.

Чоловіки вирішили й надалі ділити рахунок за тією ж пропорцією.

Перші четверо, як і раніше, нічого не платили — знижка для них нічого не змінювала.

Але що робити з іншими шістьма, які реально платили? Як розподілити 20 € знижки, щоб це було справедливо?

Якщо просто поділити 20 на 6, то вийде приблизно 3,33 € кожному. Але тоді 5-й і 6-й чоловік взагалі отримували б гроші за те, що п’ють, адже раніше вони платили лише 1 € і 3 €.

Тоді бармен запропонував розподілити знижку пропорційно доходам, як і раніше.

У результаті вийшло так:

- 5-й тепер не платив нічого (економія 100%).

- 6-й платив 2 € замість 3 (економія 33%).

- 7-й платив 5 € замість 7 (економія 28%).

- 8-й платив 9 € замість 12 (економія 25%).

- 9-й платив 14 € замість 18 (економія 22%).

- 10-й платив 49 € замість 59 (економія 16%).

Отже, кожен із шести платників тепер платив менше, ніж раніше. Перші четверо продовжували пити безкоштовно, і п’ятий теж.

Але коли вони вийшли з бару, почали порівнювати свою вигоду.

— Я зекономив лише 1 євро з тих 20, — сказав шостий і показав на десятого. — А він зекономив 9 євро!

— Так, — сказав п’ятий. — Я теж лише 1 євро. Несправедливо, що він отримав у дев’ять разів більше.

— Точно! — вигукнув сьомий. — Чому йому знижка 9 €, а мені лише 2 €? Багаті завжди отримують найбільше!

— Зачекайте! — закричали перші четверо. — А ми взагалі нічого не отримали! Ця система пригнічує бідних!

У результаті дев’ятеро чоловіків накинулися на десятого й побили його.

Наступного вечора десятий чоловік не прийшов у бар.

Дев’ятеро сіли, випили пиво, а коли настав час платити — раптом зрозуміли тривожну річ:

Разом вони не могли зібрати навіть половину рахунку.

І приблизно так, кажуть, працює податкова система: люди, які платять найбільше податків, отримують найбільшу вигоду від їхнього зменшення. Якщо ж підвищувати податки безмежно і постійно звинувачувати заможних, є ризик, що вони просто підуть — і почнуть «пити пиво» в іншому місці, де атмосфера більш дружня.

Мораль цієї історії часто формулюють так:

«Проблема соціалізму в тому, що рано чи пізно закінчуються гроші інших людей».

Цю думку свого часу висловила Маргарет Тетчер:

«Соціалізм зазнає краху тоді, коли закінчуються гроші… інших».

Для тих, хто розуміє, пояснення не потрібні. budivelnik

Повідомлень: 28155 З нами з: 15.01.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 3005 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2026 16:30 budivelnik написав: Проблема соціалізму в тому, що рано чи пізно закінчуються гроші інших людей А якшо ота "інша" є сама соціальна держава, яка таки дбає:

- про свої гроші/економіку

- про вирівнювання/нівелювання соціального розриву у суспільстві

- про належне виконання законів/конституції.

Чи люди так і продовжують жити за законами джунглів, чуток підмарафетівши їх під гуманність Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6885 З нами з: 05.05.21 Подякував: 529 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 5 1 1 13 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2026 17:23 Re: ВВП Amethyst написав: є сама соціальна держава, яка таки дбає: є сама соціальна держава, яка таки дбає: Не існує міфічної Держави яка ДБАЄ

Існують ЛЮДИ які в Державі приймають рішення.

І різниця між капіталізмом і соціалізмом

Це відповідальність за прийняті рішення...

Не існує міфічної Держави яка ДБАЄ
Існують ЛЮДИ які в Державі приймають рішення.
І різниця між капіталізмом і соціалізмом
Це відповідальність за прийняті рішення...
Міфічний розовий поні(соціалізм) НЕ НЕСЕ відповідальності за не вірне рішення, а тому приділяє менше зусиль для пошуку вірного, а раз так то ефективність прийнятих ним рішень -йде вниз... budivelnik

Повідомлень: 28155 З нами з: 15.01.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 3005 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2026 17:27 Re: ВВП Amethyst написав: Чи люди так і продовжують жити за законами джунглів, чуток підмарафетівши їх під гуманність Чи люди так і продовжують жити за законами джунглів, чуток підмарафетівши їх під гуманність Тепер про гуманність і джунгілі...

Природна еволюція існує мільйони років... і вся вона побудована на негуманних для гуманістів алгоритмів конкуренції...

Все покращення відбувалось виключно в процесі конкуренції одних типів(видів/алгоритмів поведінки/харчування) над іншими.

Хто перемагав - займав місце переможеного.

Так можна заявити що людина це вінець природу... але як з цього вінця виковиряти мільйони років його історії які перетворили випадкове обєднання вуглецю/кисню/азоту/водню - в складну людину?

Тому труси -хрестик

Або заперечуємо правильність конкуренції

Або розуміємо що конкуренція створила з амеби-людину

Тепер про гуманність і джунгілі...
Природна еволюція існує мільйони років... і вся вона побудована на негуманних для гуманістів алгоритмів конкуренції...
Все покращення відбувалось виключно в процесі конкуренції одних типів(видів/алгоритмів поведінки/харчування) над іншими.
Хто перемагав - займав місце переможеного.
Так можна заявити що людина це вінець природу... але як з цього вінця виковиряти мільйони років його історії які перетворили випадкове обєднання вуглецю/кисню/азоту/водню - в складну людину?
Тому труси -хрестик
Або заперечуємо правильність конкуренції
Або розуміємо що конкуренція створила з амеби-людину
Інших варіантів немає. budivelnik

Повідомлень: 28155 З нами з: 15.01.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 3005 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2026 17:55 Re: ВВП budivelnik написав: Або заперечуємо правильність конкуренції Або заперечуємо правильність конкуренції а цивілізована(законна) конкуренція існує, чи мона тільки пожираючи друг друга?

Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв? а цивілізована(законна) конкуренція існує, чи мона тільки пожираючи друг друга?Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв? Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6885 З нами з: 05.05.21 Подякував: 529 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 5 1 1 13 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2026 18:30 а цивілізована(законна) конкуренція існує, чи мона тільки пожираючи друг друга?
Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв?

Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв? а цивілізована(законна) конкуренція існує, чи мона тільки пожираючи друг друга?Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв? А сказати що хотів?

Бо емоція- є

Суті - немає....

Тому почніть з малого , з різниці структур різних суспільних утворень.

1 Як обирати того хто буде керувати ?

В капіталізмі все просто , кожен починає керувати собою , якщо робить це ефективніше інших-отримує прибуток , який направляє в капіталізацію робочих місць на які запрошує працівників....

А в соціалізмі як обереш того хто не скурвиться і буде для тих ким керує - дешевшим від капіталіста?

2 Як будете розподілювати створене

В капіталізмі все просто - те що створене з допомогою капіталу-в основній масі забирає капіталіст

А сказати що хотів?
Бо емоція- є
Суті - немає....
Тому почніть з малого , з різниці структур різних суспільних утворень.
1 Як обирати того хто буде керувати ?
В капіталізмі все просто , кожен починає керувати собою , якщо робить це ефективніше інших-отримує прибуток , який направляє в капіталізацію робочих місць на які запрошує працівників....
А в соціалізмі як обереш того хто не скурвиться і буде для тих ким керує - дешевшим від капіталіста?
2 Як будете розподілювати створене
В капіталізмі все просто - те що створене з допомогою капіталу-в основній масі забирає капіталіст
А в соціалізмі? budivelnik

