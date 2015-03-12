Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:28
ЛАД написав:
Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.
Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.
И вам не кажется, что наёмный работник работает не для вашей прибыли и не для "покращення їх місць праці", а просто для того, чтобы прокормить себя и семью и совсем не думает ни о чём другом.
Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму.....
1 Ідея хороша
Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо
чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні
чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...
Ніби все ідеально..
2 Але виявилось АЛЕ
а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно
б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)
3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...
Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...
Висновок
Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..
Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..
Тому й вийшло
Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..
ППС
Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..
Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан
І тепер про вимоги працівників.
Ви можете скільки завгодно ПЕРЕЖИВАТИ за те хто і скільки повинен отримати
Але ринкова економіка-це ринкова економіка
Тому ЗАГАЛЬНА сума отримана бізнесом= СУМІ заплаченій споживачами....
Тут ми безсилі, скільки споживач захоче(зможе чи буде вважати за доцільне) стільки він і заплатить..
Тому у нас є тільки один ВАРІАНТ підняти розмір доходів працівника... це дати йому в руки інструмент з допомогою якого він зможе за одиницю часу виготовити більше ніж робив до цього..
Але цей інструмент коштує грошей, тому працівник або повинен З СВОЇХ доходів відкласти на цей інструмент ( чого проста людина ніколи робити не буде бо їй завжди мало) чи буде створена ситуація в якій якась частка населення буде створювати ці інструменти за рахунок вилученого частини прибутку в працівників
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:46
ЛАД написав:
Опять много слов и крупного шрифта, но ответа на вопрос
, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці" при том, что "Ягодозбиральні комбайни давно існують", так и нет.
де відповідь про співвідношення зп та витрат на їжу - досі немає...
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:10
Щодня десятеро чоловіків зустрічалися в барі, щоб поговорити й випити пива. Загальний рахунок за вечір становив 100 євро.
Вони вирішили оплачувати його приблизно так само, як у суспільстві сплачують податки — відповідно до рівня доходів кожного.
Тож платили вони так:
- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.
- 5-й платив 1 €.
- 6-й платив 3 €.
- 7-й платив 7 €.
- 8-й платив 12 €.
- 9-й платив 18 €.
- 10-й (найбагатший) платив 59 €.
Усіх це влаштовувало, і так тривало досить довго. Але одного дня власник бару сказав:
— Ви мої постійні клієнти, тому я зроблю вам знижку 20 євро. Тепер ваші напої коштуватимуть 80 €.
Чоловіки вирішили й надалі ділити рахунок за тією ж пропорцією.
Перші четверо, як і раніше, нічого не платили — знижка для них нічого не змінювала.
Але що робити з іншими шістьма, які реально платили? Як розподілити 20 € знижки, щоб це було справедливо?
Якщо просто поділити 20 на 6, то вийде приблизно 3,33 € кожному. Але тоді 5-й і 6-й чоловік взагалі отримували б гроші за те, що п’ють, адже раніше вони платили лише 1 € і 3 €.
Тоді бармен запропонував розподілити знижку пропорційно доходам, як і раніше.
У результаті вийшло так:
- 5-й тепер не платив нічого (економія 100%).
- 6-й платив 2 € замість 3 (економія 33%).
- 7-й платив 5 € замість 7 (економія 28%).
- 8-й платив 9 € замість 12 (економія 25%).
- 9-й платив 14 € замість 18 (економія 22%).
- 10-й платив 49 € замість 59 (економія 16%).
Отже, кожен із шести платників тепер платив менше, ніж раніше. Перші четверо продовжували пити безкоштовно, і п’ятий теж.
Але коли вони вийшли з бару, почали порівнювати свою вигоду.
— Я зекономив лише 1 євро з тих 20, — сказав шостий і показав на десятого. — А він зекономив 9 євро!
— Так, — сказав п’ятий. — Я теж лише 1 євро. Несправедливо, що він отримав у дев’ять разів більше.
— Точно! — вигукнув сьомий. — Чому йому знижка 9 €, а мені лише 2 €? Багаті завжди отримують найбільше!
— Зачекайте! — закричали перші четверо. — А ми взагалі нічого не отримали! Ця система пригнічує бідних!
У результаті дев’ятеро чоловіків накинулися на десятого й побили його.
Наступного вечора десятий чоловік не прийшов у бар.
Дев’ятеро сіли, випили пиво, а коли настав час платити — раптом зрозуміли тривожну річ:
Разом вони не могли зібрати навіть половину рахунку.
І приблизно так, кажуть, працює податкова система: люди, які платять найбільше податків, отримують найбільшу вигоду від їхнього зменшення. Якщо ж підвищувати податки безмежно і постійно звинувачувати заможних, є ризик, що вони просто підуть — і почнуть «пити пиво» в іншому місці, де атмосфера більш дружня.
Мораль цієї історії часто формулюють так:
«Проблема соціалізму в тому, що рано чи пізно закінчуються гроші інших людей».
Цю думку свого часу висловила Маргарет Тетчер:
«Соціалізм зазнає краху тоді, коли закінчуються гроші… інших».
Для тих, хто розуміє, пояснення не потрібні.
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:30
budivelnik написав:
Проблема соціалізму в тому, що рано чи пізно закінчуються гроші інших
людей
А якшо ота "інша" є сама соціальна держава, яка таки дбає:
- про свої гроші/економіку
- про вирівнювання/нівелювання соціального розриву у суспільстві
- про належне виконання законів/конституції.
Чи люди так і продовжують жити за законами джунглів, чуток підмарафетівши їх під гуманність
Додано: Нед 15 бер, 2026 17:23
Amethyst написав:
є сама соціальна держава, яка таки дбає:
Не існує міфічної Держави яка ДБАЄ
Існують ЛЮДИ які в Державі приймають рішення.
І різниця між капіталізмом і соціалізмом
Це відповідальність за прийняті рішення...
Міфічний розовий поні(соціалізм) НЕ НЕСЕ відповідальності за не вірне рішення, а тому приділяє менше зусиль для пошуку вірного, а раз так то ефективність прийнятих ним рішень -йде вниз...
Додано: Нед 15 бер, 2026 17:27
Amethyst написав:
Чи люди так і продовжують жити за законами джунглів, чуток підмарафетівши їх під гуманність
Тепер про гуманність і джунгілі...
Природна еволюція існує мільйони років... і вся вона побудована на негуманних для гуманістів алгоритмів конкуренції...
Все покращення відбувалось виключно в процесі конкуренції одних типів(видів/алгоритмів поведінки/харчування) над іншими.
Хто перемагав - займав місце переможеного.
Так можна заявити що людина це вінець природу... але як з цього вінця виковиряти мільйони років його історії які перетворили випадкове обєднання вуглецю/кисню/азоту/водню - в складну людину?
Тому труси -хрестик
Або заперечуємо правильність конкуренції
Або розуміємо що конкуренція створила з амеби-людину
Інших варіантів немає.
Додано: Нед 15 бер, 2026 17:55
budivelnik написав:
Або заперечуємо правильність конкуренції
а цивілізована(законна) конкуренція існує, чи мона тільки пожираючи друг друга?
Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв?
Додано: Нед 15 бер, 2026 18:30
Amethyst написав: budivelnik написав:
Або заперечуємо правильність конкуренції
а цивілізована(законна) конкуренція існує, чи мона тільки пожираючи друг друга?
Чи самі по собі працюють тільки людожерськи закони, а всякі там конституції придумані для недолугих гоїв?
А сказати що хотів?
Бо емоція- є
Суті - немає....
Тому почніть з малого , з різниці структур різних суспільних утворень.
1 Як обирати того хто буде керувати ?
В капіталізмі все просто , кожен починає керувати собою , якщо робить це ефективніше інших-отримує прибуток , який направляє в капіталізацію робочих місць на які запрошує працівників....
А в соціалізмі як обереш того хто не скурвиться і буде для тих ким керує - дешевшим від капіталіста?
2 Як будете розподілювати створене
В капіталізмі все просто - те що створене з допомогою капіталу-в основній масі забирає капіталіст
А в соціалізмі?
Додано: Нед 15 бер, 2026 19:09
Суть в самому капіталі. Де його взяти
І сьогодні це вже Акції, які доступні всім/більшості... а це вже соціалістичний елемент.
От сис-ма розподілення може розрізнятися від частки держави в цих акціях.
Додано: Нед 15 бер, 2026 19:15
Amethyst написав:
Суть в самому капіталі. Де його взяти
Заробити.
Пройдіться по цій гілочці, або по цій ПДВ
Я чітко описую на РЕАЛЬНИХ прикладах з цифрами
Звідки Я взяв капітал ( адже після розвалу совка в 1990 ) мені було 25 і крім власних шкарпеток і трусів. в мене як і в 99,99% мешканців України більше нічого (крім житла) не було.
По моїй теорії
Капітал це =все що заробив - все що витратив під час заробляння для забезпечення заробляння.
Якою повинна бути різниця ( в моєму варіанті 20-30% від заробленого на протязі 25 років капіталізувалось і капітал зріс з нуля до приблизно 10 млн
Тепер про розподіл
В соціалізмі харно пояснюється як поділити
І замовчується - звідки взяти те що потім почнете ділити
З того що я описав про свій шлях заробляння капіталу - так це ЕКСПЛУАТАЦІЯ себе вже і сьогодні, заради того що МОЖЛИВО через десятки років на мене почне працювати мій капітал.
