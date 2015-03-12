Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 12131415> Додано: Вів 17 бер, 2026 15:25 Re: ВВП budivelnik написав: В мене в товарі - 800 000 грн

Оборот за рік - 12 000 000 грн\

Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6916 З нами з: 05.05.21
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:35

1 Виручка 40000 в добу +/-=12 000 000 рік

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:42 Re: ВВП

Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6916 З нами з: 05.05.21
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:50

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Суб 21 бер, 2026 19:37 прогнозована тривалість життя

2 _____ Сінгапур Сінгапур ___________________ 86.7

3 _____ Макао Макао ___________________ 85.3

4 _____ Японія Японія ___________________ 85.2

5 _____ Канада Канада ___________________ 84.2

5 _____ Сан-Марино Сан-Марино ___________________ 84.2

7 _____ Гонконг Гонконг ___________________ 84.0

7 _____ Ісландія Ісландія ___________________ 84.0

9 _____ Швейцарія Швейцарія ___________________ 83.9

10 _____ Андорра Андорра ___________________ 83.8

11 _____ Ліхтенштейн Ліхтенштейн ___________________ 83.3

12 _____ Австралія Австралія ___________________ 83.2

13 _____ Південна Корея Південна Корея ___________________ 83.0

14 _____ Норвегія Норвегія ___________________ 82.7

15 _____ Італія Італія ___________________ 82.7

16 _____ Швеція Швеція ___________________ 82.6

17 _____ Іспанія Іспанія ___________________ 82.6

18 _____ Франція Франція ___________________ 82.5

19 _____ Монако Монако ___________________ 82.5

20 _____ Ізраїль Ізраїль ___________________ 82.3

21 _____ Кайманові Острови Кайманові Острови ___________________ 82.3

22 _____ Гернсі Гернсі ___________________ 82.3

23 _____ Мальта Мальта ___________________ 82.2

24 _____ Нова Зеландія Нова Зеландія ___________________ 82.2

25 _____ Ірландія Ірландія ___________________ 82.1

26 _____ Австрія Австрія ___________________ 81.9

27 _____ Фінляндія Фінляндія ___________________ 81.8

28 _____ Люксембург Люксембург ___________________ 81.8

29 _____ Нідерланди Нідерланди ___________________ 81.7

30 _____ Греція Греція ___________________ 81.5

31 _____ Бельгія Бельгія ___________________ 81.4

32 _____ Данія Данія ___________________ 81.4

33 _____ Німеччина Німеччина ___________________ 81.3

34 _____ Велика Британія Велика Британія ___________________ 81.3

35 _____ Португалія Португалія ___________________ 81.1

36 _____ Сейшельські Острови Сейшельські Острови ___________________ 81.0

37 _____ Кіпр Кіпр ___________________ 80.9

38 _____ Тайвань Тайвань ___________________ 80.9

39 _____ Сальвадор Сальвадор ___________________ 80.8

40 _____ Джерсі Джерсі ___________________ 80.8

41 _____ Словенія Словенія ___________________ 80.7

42 _____ Острів Мен Острів Мен ___________________ 80.7

43 _____ Бруней Бруней ___________________ 80.6

44 _____ Чилі Чилі ___________________ 80.6

45 _____ Кувейт Кувейт ___________________ 80.6

46 _____ Катар Катар ___________________ 80.4

47 _____ Коста-Рика Коста-Рика ___________________ 80.1

48 _____ США США ___________________ 80.0

49 _____ Чехія Чехія ___________________ 79.8

50 _____ Естонія Естонія ___________________ 79.8

51 _____ Чорногорія Чорногорія ___________________ 79.8

52 _____ Пуерто-Рико Пуерто-Рико ___________________ 79.7

53 _____ ОАЕ ОАЕ ___________________ 79.6

54 _____ Польща Польща ___________________ 79.6

55 _____ Панама Панама ___________________ 79.3

56 _____ Хорватія Хорватія ___________________ 79.2

57 _____ Албанія Албанія ___________________ 79.1

58 _____ Барбадос Барбадос ___________________ 79.1

59 _____ Литва Литва ___________________ 79.1

60 _____ Аргентина Аргентина ___________________ 79.0

61 _____ КНР КНР ___________________ 79.0

62 _____ Оман Оман ___________________ 79.0

63 _____ Домініканська Республіка Домініканська Республіка ___________________ 78.9

64 _____ Багамські Острови Багамські Острови ___________________ 78.7

65 _____ Словаччина Словаччина ___________________ 78.7

66 _____ Уругвай Уругвай ___________________ 78.7

67 _____ Еквадор Еквадор ___________________ 78.5

68 _____ Бахрейн Бахрейн ___________________ 78.4

69 _____ Угорщина Угорщина ___________________ 78.4

70 _____ Ямайка Ямайка ___________________ 78.4

71 _____ Латвія Латвія ___________________ 78.4

72 _____ Беліз Беліз ___________________ 78.3

73 _____ Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина ___________________ 78.2

74 _____ Сербія Сербія ___________________ 78.2

75 _____ Болгарія Болгарія ___________________ 78.1

76 _____ Мексика Мексика ___________________ 78.1

77 _____ Перу Перу ___________________ 78.1

78 _____ Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго ___________________ 78.1

79 _____ Саудівська Аравія Саудівська Аравія ___________________ 78.0

80 _____ Таїланд Таїланд ___________________ 78.0

81 _____ Шрі-Ланка Шрі-Ланка ___________________ 77.9

82 _____ Туніс Туніс ___________________ 77.8

83 _____ Туреччина Туреччина ___________________ 77.5

84 _____ Вірменія Вірменія ___________________ 77.0

85 _____ Йорданія Йорданія ___________________ 77.0

86 _____ Бразилія Бразилія ___________________ 76.9

87 _____ Молдова Молдова ___________________ 76.9

88 _____ Румунія Румунія ___________________ 76.9

89 _____ Маврикій Маврикій ___________________ 76.8

90 _____ Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини ___________________ 76.8

91 _____ Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда ___________________ 76.7

92 _____ Колумбія Колумбія ___________________ 76.7

93 _____ Ліван Ліван ___________________ 76.7

94 _____ Північна Македонія Північна Македонія ___________________ 76.7

95 _____ Іран Іран ___________________ 76.5

96 _____ Грузія Грузія ___________________ 76.3

97 _____ В'єтнам В'єтнам ___________________ 76.3

98 _____ Сент-Люсія Сент-Люсія ___________________ 76.2

99 _____ Сирія Сирія ___________________ 76.2

100 _____ Домініка Домініка ___________________ 76.0

101 _____ Гренада Гренада ___________________ 75.9

102 _____ Парагвай Парагвай ___________________ 75.9

103 _____ Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс ___________________ 75.8

104 _____ Малайзія Малайзія ___________________ 75.8

105 _____ Україна Україна ___________________ 75.7

106 _____ Білорусь Білорусь ___________________ 75.6





Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 бер, 2026 19:41, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Суб 21 бер, 2026 19:41 борг на душу населення ( ЦРУ 2017 рік) В України не має боргів, які б виглядали критично для європейської країни з населенням в 30 млн осіб....
В України є борги які виглядають критично для постсовкової держави якою керують спецпризначенці з педерації.....
Тому ще раз
У нас на особу зараз менше ніж в наступних країнах

В України є борги які виглядають критично для постсовкової держави якою керують спецпризначенці з педерації.....



Тому ще раз

У нас на особу зараз менше ніж в наступних країнах

1 Люксембург _____________ 6968000

2 ПалауПалау _____________ 846000

3 МонакоМона _____________ 434000

4 Нідерланди _____________ 265400

5 СінгапурСі _____________ 231000

6 МальтаМаль _____________ 223000

7 ШвейцаріяШ _____________ 213100

8 МаврикійМа _____________ 148000

9 Велика Бри _____________ 127000

10 НорвегіяНо _____________ 117000

11 БельгіяБел _____________ 112000

12 КіпрКіпр _____________ 97200

13 ШвеціяШвец _____________ 94500

14 ФінляндіяФ _____________ 87500

15 ФранціяФра _____________ 87200

16 ДаніяДанія _____________ 85700

17 АвстріяАвс _____________ 73100

18 ІсландіяІс _____________ 72700

19 КатарКатар _____________ 68100

20 НімеччинаН _____________ 65600

21 АвстраліяА _____________ 60800

22 СШАСША _____________ 58200

23 КанадаКана _____________ 52300

24 ІрландіяІр _____________ 49000

25 ІспаніяІсп _____________ 48700

26 Пуерто-Рик _____________ 47800

27 Багамські _____________ 44200

28 Португалія _____________ 43300

29 ГреціяГрец _____________ 42800

30 ІталіяІтал _____________ 42300

31 Нова Зелан _____________ 40300

32 Бермудські _____________ 39700

33 ЯпоніяЯпон _____________ 28200

34 Сейшельськ _____________ 26200

35 СловеніяСл _____________ 24000

36 ОАЕОАЕ _____________ 23500

37 ЛатвіяЛатв _____________ 21200

38 Фарерські _____________ 18400

39 Словаччина _____________ 15900

40 Тринідад і _____________ 15700

41 ЕстоніяЕст _____________ 15700

42 БарбадосБа _____________ 15700

43 УгорщинаУг _____________ 15000

44 БахрейнБах _____________ 14900

45 ГонконгГон _____________ 14 820

46 Острови Ку _____________ 13400

47 ЧехіяЧехія _____________ 13000

48 ЛитваЛитва _____________ 12700

49 КувейтКуве _____________ 11700

50 ІзраїльІзр _____________ 10700 budivelnik

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Суб 04 кві, 2026 15:08 И вы опять-таки соврали, что в проблеме пенсионеров виноват Союз. Ну що ж , давайте розглянемо...

1 Спочатку ВИЗНАЧИМО проблему яка привела до РОЗВАЛУ СРСР

я буду стверджувати , що в наявності було дві проблеми

а - ідеологія

б - економіка

Моя версія

Проблема розвалу совка повязана з економічними проблемами..

Найсмішніше те що навіть хтось з когорти любителів совка не зможе заявити що в совку були ідеологічні проблеми( бо вони ж до зараз вимагають від нас повороту в совок), а тому їм також прийдеться погодитись зі мною і прийняти версію ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИЧИНИ РОЗВАЛУ СОВКА

2 Тепер трошки про економіку і як вона функціонує...

Різниця між капіталізмом і комунізмов в економічному питанні мало , головна різниця це

а - хто створює блага

б - як їх ділити

в - куди дівати власність

Комуністи(совки) кажуть що вся власність повинна бути в руках держави , а раз власність у руках держави , то проблеми в розподілі доданої вартості яка створюється при експлуатації працівниками цієї власності у комуно/соціалістичній державі вирішуються простіше..

Якщо НЕДОПЛАТИЛИ за роботу( і в державному управілінні зявились додаткові ресурси) то ПЕРЕПЛАТЯТЬ наданням безкоштовних благ якими розпоряджається держава.

Як би ідеально....

І це ідеально працювало до +/-1970 року, бо використовуючи дешеву робочу смилу і побрехеньки про те що все отримують працівники влада могла вкладати в капіталізацію робочих місць а саме капіталізація впливає напряму на продуктивність праці) але основний вклад в капіталізацію робочих місць йшов у ВПК тобто комплекс який НЕ давав ХЛІБА/Масла...

Але після цього виявилось , що НАСЕЛЕННЯ починає вимагати все більше і більше ( знята інформаційна блокада) і влада щоб утриматись при владі ПЕРЕСТАЛА вкладати у модернізацію робочих місць які напряму впливали на якість життя населення....

Тут потрібні пояснення..

Є робоче місце в яке вкладено нехай 1 млн грн

Що року це робоче місце за рахунок амортизації втрачає нехай 2% вартості від вартості на початок року(тому замортизувати в мінус-не можна)

Але при цьому в світі відбувається розвиток з швидкістю нехай +3% в рік.....

Таким чином щоб залишатись врівень з світом, треба ЗАБИРАТИ з працівника 5% (2+3) ним створеної доданої вартості і вкладати в амортизацію і розвиток ЙОГО робочого місця...

Що зробила влада совка починаючи з 1970 року?

Просто забила болт на ці 5% і перекинула їх на виплати працівникам.

Працівники раді

Падіння ефективності праці на 5% в рік ( в порівнянні з світом) не дуже то й видно...

Але якщо падіння відбувається 20 років то що отримали ?

рік_совок(-5% щороку до попереднього)__світ (+3% щороку до попереднього)

1975 _____ 100 ____________________ 100

1976 _____ 95 ____________________ 103

1977 _____ 90 ____________________ 106

1978 _____ 86 ____________________ 109

1979 _____ 81 ____________________ 113

1980 _____ 77 ____________________ 116

1981 _____ 74 ____________________ 119

1982 _____ 70 ____________________ 123

1983 _____ 66 ____________________ 127

1984 _____ 63 ____________________ 130

1985 _____ 60 ____________________ 134

1986 _____ 57 ____________________ 138

1987 _____ 54 ____________________ 143

1988 _____ 51 ____________________ 147

1989 _____ 49 ____________________ 151

1990 _____ 46 ____________________ 156





Ясно що при різниці в продуктивності в 4 рази , совок існувати не зміг і РОЗВАЛИВСЯ.

Тепер переходимо до наступного кроку марлєзонського балету..

Україна НА СТАРТІ отримала відставання в 4 рази.... і ясно що для підтримання ІСНУЮЧИХ пенсіонерів часів совка взяла на себе обовязки по їх утриманню чим ЗОБОВЯЗАНА була НАГНУТИ СВІЙ бізнес(нагадаю в якого і так в порівнянні з заходом ситуація з капіталізацією робочих місць була в 4 рази гірша) і ввела 42% Пенсійного Збору....

Бізнес коловся, плакав, але жер кактус і дотягнув свою капіталізацію(ефективність/продуктивність робочих місць) до рівня який дав можливість Державі в 2016 році ЗМЕНШИТИ ЄСВ до 22%...



Тобто

Ті хто працював в совку( до 1960 року народження_ , отримуючи на 5% більше ніж мав право, привели до ситуації , що 26 років в Україні був підвищений платіж ЄСВ на 16%..., тобто 26 років ДЕРЖАВА (не маючи іншого вибору) душила розвиток бізнесу тільки для того щоб якось утримати совкових пенсіонерів..



І останнє

А чому 26 років?...

Відповідь проста

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Нед 05 кві, 2026 10:43



В СРСР задекларували соціалізм.

А вийшов державно-монополістичний капіталізм.



От розрив між декларацією і реальністю і був чи не найважливішою причиною розвалу.



З точки зору економіки, нічого страшного не було.

Типова криза, такі бувають всюди. Потрібно було визнати кризу.

Але ідеологія не визнає таких криз. Десь з цього все і почалося. Все таки причина ближче до ідеологічної.В СРСР задекларували соціалізм.А вийшов державно-монополістичний капіталізм.От розрив між декларацією і реальністю і був чи не найважливішою причиною розвалу.З точки зору економіки, нічого страшного не було.Типова криза, такі бувають всюди. Потрібно було визнати кризу.Але ідеологія не визнає таких криз. Десь з цього все і почалося. Так комунізм/соціалізм і є ДЕРЖАВНИЙ капіталізм , тобто в цьому ніяких протиріччь

А от те , що ЕКОНОМІЧНО ця побудова не змогла конкурувати з класичним капіталізмом -і привело до її падіння. Так комунізм/соціалізм і є ДЕРЖАВНИЙ капіталізм , тобто в цьому ніяких протиріччьА от те , що ЕКОНОМІЧНО ця побудова не змогла конкурувати з класичним капіталізмом -і привело до її падіння. Ні. Але то таке. То дуже складно.

Державна власність є в багатьох країнах. Вона є в різних формах.

Програє конкуренцію. Але це не призводить до катастроф. Ні. Але то таке. То дуже складно.Державна власність є в багатьох країнах. Вона є в різних формах.Програє конкуренцію. Але це не призводить до катастроф. Ні, трошки не так

Державна власність є у всіх.....

Державна власність на 100%... - декларувалась тільки в ідеології комунізму.

Якщо точніше то не Державна, а

ВЛАСНІСТЬ належить ГРОМАДЯНАМ...

Але так як власністю треба керувати , то вийшло що все що є у власності громадян згідно ідеології віддали під керівництво Держави...

Так, були певні збочення у Східній/Південній Європі (з точки зору комуністів і вони це давили танками в Угорщині 1956, Чехословаччині 1968 ,Польщі 1970 ) де була приватна власність на щось мілке (ферма/магазинчик/кооператив)

Але в совку навіть житло було Державним.

Тому й вийшло

Як тільки прийшла економічна криза - так совок і впав

Так можна заявити що ідеологія не дозволила їм передати в приватну власніть якусь частинку і вижити ( але ідеологія не заважала горбачову прийняти закон про кооперативи .. читай створення приватної власності. а до горбачова створення кооперативних квартир і так далі) але ВЛАСНІСТЬ в руках ДЕРЖАВИ, а жоден власник не віддасть свою власність просто так.

От і вийшла

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Нед 05 кві, 2026 16:43

Но на прямой вопрос "пламенный патриот" ответить не способен И от того, что они влаштовують вас (и меня), мир не наступит и не приблизится ни на минуту.Но на прямой вопрос "пламенный патриот" ответить не способен А відповісти на мої прямі питання?

1 Чи розумієте ви , що падіння продуктивності в 4 рази в 1970-1990 роках в порівнянні з зовнішнім світом відбулось за рахунок того що ті хто працював в 1960-1990 роках прожирали на 8% більше ніж мали на те право і таким чином ЗАГРОБИЛИ майбутнє покоління

2 Чи розумієте ви , що за 25 років 1990-2015 ( тобто до моменту коли відновився більш менш нормальний відсоток платежів по ЄСВ з 42% до 22% ) , як бізнес так і Україна повинні були на чомусь економити і це щось було

а - відсутність витрат на оборону ( для нас з таким сусідом як педерація це мінімум 5%)

б - розпродаж складських запасів зброї в тому числі і ядерної (памятаєте як ми віддали ТУ160 за нафтогазові борги)

в - повільний розвиток соціальної інфраструктури ( ми будували на людину на 40% менше житла ніж це робилось в світі чи педерації)



що падіння продуктивності в 4 рази в 1970-1990 роках в порівнянні з зовнішнім світом відбулось за рахунок того що ті хто працював в 1960-1990 роках прожирали на 8% більше ніж мали на те право і таким чином ЗАГРОБИЛИ майбутнє покоління



вибачте, але це маячня...тотальна

якби вам не було 58(59) років, а подумав, що це написав андрійко



про яке право мова, і "кто на ком стоял"(с)

деяке падіння продуктивності не було навіть у 1989, про 1990 згоден(вкалували як папа Карла стали менше, більше стали красти і премії собі нараховувати)

хто виміряв продуктивність? і коли і які чинники?

в період 1960-1985 побудували три великих мікрорайони в Одесі (на 500 тисяч населення: Черемушки, Таїрова і Паскот) + Ілічівськ(на 50тисяч)+Південний (Южний , 20тисяч населення+ новий порт), скільки побудували кораблів (цивільних і військових) на 3 заводах Миколаїва і 1 заводі Херсона важко порахувати.



Проблема ссср була в том, що він клепав зброю такими темпами(гадаю, що в 10 раз більше, ніж робить сучасна педерація рф), тільки в одній Одесі і Іллічівську було більше 26 великих заводів (від 1000 працівників, а маленьких вже не пам'ятаю), спитайте ЛАДа-Харків, Київ (з областю) це були величезні хаби будівництва всього що відноситься до оборонної промисловості

СССР 70 років клепав зброю -витрачаючи 60% ввп щорічно (яке ніхто не бачив і не рахував), одних тільки танків і БМП/БМД наклепали стільки, що після виводу групіровок з країн Варшавського договору на складах зберігання виявилось більше 200 тисяч одиниць, а оружейній склад на 150 тисяч тон в Колбасне? це ввп чи ввх?



За время существования СССР было построено огромное количество подводных лодок, общее число которых превышает 1000 единиц (включая дизельные и атомные), что делало советский подводный флот одним из крупнейших в мире

Массовое производство: Только в период с 1951 по 1957 годы было спущено на воду 215 подводных лодок одного проекта 613.

Одного, а проектів була 5



Атомная эпоха: СССР был лидером по количеству атомных подводных лодок, а атомная подводная эпопея активно развивалась с 1950-х годов.



2 З іншого боку в контексті ЛАДА

саме ця людина , була тим хто ОТРИМУВАВ прибуток від того що совок робив не для людей.

Бо саме ця людина жодного разу не виступила з засудженням совка який задавив ПРИВАТНИЙ бізнес

Але постійно згадує ЯК ДОБРЕ було в совку з ВЕЛИКИМИ заводами...



Тому може зміните гнів на розуміння?

Може ЗРОЗУМІЄТЕ

Яка різниця СЬОГОДНІШНІМ дітям ЛАДА чому в них на робочому сісці не робостанок а кирка з лопатою?

Яка різниця сьогоднішнім дітям ЛАДА що ладмає МАЛУ пенсію , якщо цей самий лад всіма кінцівками голосував/і голосує до сьогодні за ситему великих совкових підприємств...які НЕ працювали по принципу потрібності, а працювали по принципу-НАЧАЛЬНИК вірішив-партія змусила( чи навпаки)



Тепер розумієте чому в совку зявився туалетний папір на 40 років пізніше

Зубна паста в тюбиках - сирійська чи болгарська ( тобто навіть в сирії/болгарії) вміли її випускати

тепер розумієте що таке ПАДІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ....



Тому ще раз перечитайте мною написане в трошки іншому ракурсі...

ПС

Можна двірника оправдати тим що він не приймав рішення....але рішення приймало 1000 осіб.... а от вигоду від цих рішень ОТРИМУВАЛИ мільйони..

Тому

Повідомлень: 28333 З нами з: 15.01.09
Додано: Нед 05 кві, 2026 18:22 Re: ВВП



ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але

на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти (може пропаганда так впливала), "на суботник" (прибрати біля під'їзду) з 30 квартир

вийшло 6 (деякі за кордоном, але мали вийти як мінімум 15, робота була на 30 хв.)

і це не робота двірника- проклали нові труби, трактор неохайно зарив траншею, треба було трошки закидати і підрівняти



туалетний папір і все інше зрозуміло був в Москві , а решті в країні не потрібно

(1983р був у готелі Росія, той що потім зруйнували, 200м від кремля)-там був фінський туалетний папір, люди забирали все додому



моя думка про те, що ссср просрав 2 самих талановитих і працьовитих покоління (моїх батьків і покоління ЛАДа)1936-1960 р.н.



подивиться відео про БАМ



