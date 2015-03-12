И вы опять-таки соврали, что в проблеме пенсионеров виноват Союз.
Ну що ж , давайте розглянемо...
1 Спочатку ВИЗНАЧИМО проблему яка привела до РОЗВАЛУ СРСР
я буду стверджувати , що в наявності було дві проблеми
а - ідеологія
б - економіка
Моя версія
Проблема розвалу совка повязана з економічними проблемами..
Найсмішніше те що навіть хтось з когорти любителів совка не зможе заявити що в совку були ідеологічні проблеми( бо вони ж до зараз вимагають від нас повороту в совок), а тому їм також прийдеться погодитись зі мною і прийняти версію ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИЧИНИ РОЗВАЛУ СОВКА
2 Тепер трошки про економіку і як вона функціонує...
Різниця між капіталізмом і комунізмов в економічному питанні мало , головна різниця це
а - хто створює блага
б - як їх ділити
в - куди дівати власність
Комуністи(совки) кажуть що вся власність повинна бути в руках держави , а раз власність у руках держави , то проблеми в розподілі доданої вартості яка створюється при експлуатації працівниками цієї власності у комуно/соціалістичній державі вирішуються простіше..
Якщо НЕДОПЛАТИЛИ за роботу( і в державному управілінні зявились додаткові ресурси) то ПЕРЕПЛАТЯТЬ наданням безкоштовних благ якими розпоряджається держава.
Як би ідеально....
І це ідеально працювало до +/-1970 року, бо використовуючи дешеву робочу смилу і побрехеньки про те що все отримують працівники влада могла вкладати в капіталізацію робочих місць а саме капіталізація впливає напряму на продуктивність праці) але основний вклад в капіталізацію робочих місць йшов у ВПК тобто комплекс який НЕ давав ХЛІБА/Масла...
Але після цього виявилось , що НАСЕЛЕННЯ починає вимагати все більше і більше ( знята інформаційна блокада) і влада щоб утриматись при владі ПЕРЕСТАЛА вкладати у модернізацію робочих місць які напряму впливали на якість життя населення....
Тут потрібні пояснення..
Є робоче місце в яке вкладено нехай 1 млн грн
Що року це робоче місце за рахунок амортизації втрачає нехай 2% вартості від вартості на початок року(тому замортизувати в мінус-не можна)
Але при цьому в світі відбувається розвиток з швидкістю нехай +3% в рік.....
Таким чином щоб залишатись врівень з світом, треба ЗАБИРАТИ з працівника 5% (2+3) ним створеної доданої вартості і вкладати в амортизацію і розвиток ЙОГО робочого місця...
Що зробила влада совка починаючи з 1970 року?
Просто забила болт на ці 5% і перекинула їх на виплати працівникам.
Працівники раді
Падіння ефективності праці на 5% в рік ( в порівнянні з світом) не дуже то й видно...
Але якщо падіння відбувається 20 років то що отримали ?
рік_совок(-5% щороку до попереднього)__світ (+3% щороку до попереднього)
1975 _____ 100 ____________________ 100
1976 _____ 95 ____________________ 103
1977 _____ 90 ____________________ 106
1978 _____ 86 ____________________ 109
1979 _____ 81 ____________________ 113
1980 _____ 77 ____________________ 116
1981 _____ 74 ____________________ 119
1982 _____ 70 ____________________ 123
1983 _____ 66 ____________________ 127
1984 _____ 63 ____________________ 130
1985 _____ 60 ____________________ 134
1986 _____ 57 ____________________ 138
1987 _____ 54 ____________________ 143
1988 _____ 51 ____________________ 147
1989 _____ 49 ____________________ 151
1990 _____ 46 ____________________ 156
Ясно що при різниці в продуктивності в 4 рази , совок існувати не зміг і РОЗВАЛИВСЯ.
Тепер переходимо до наступного кроку марлєзонського балету..
Україна НА СТАРТІ отримала відставання в 4 рази.... і ясно що для підтримання ІСНУЮЧИХ пенсіонерів часів совка взяла на себе обовязки по їх утриманню чим ЗОБОВЯЗАНА була НАГНУТИ СВІЙ бізнес(нагадаю в якого і так в порівнянні з заходом ситуація з капіталізацією робочих місць була в 4 рази гірша) і ввела 42% Пенсійного Збору....
Бізнес коловся, плакав, але жер кактус і дотягнув свою капіталізацію(ефективність/продуктивність робочих місць) до рівня який дав можливість Державі в 2016 році ЗМЕНШИТИ ЄСВ до 22%...
Тобто
Ті хто працював в совку( до 1960 року народження_ , отримуючи на 5% більше ніж мав право, привели до ситуації , що 26 років в Україні був підвищений платіж ЄСВ на 16%..., тобто 26 років ДЕРЖАВА (не маючи іншого вибору) душила розвиток бізнесу тільки для того щоб якось утримати совкових пенсіонерів..
І останнє
А чому 26 років?...
Відповідь проста
Бо за 26 років ВИМЕРЛО напевно 95% тих пенсіонерів які створили таку ситуацію.