Головна
Форуми
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Світова економіка
ВВП

ВВП
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:25

Re: ВВП

  budivelnik написав:В мене в товарі - 800 000 грн
Оборот за рік - 12 000 000 грн\
Нехай 2% від обороту=240 000 грн... а це +30% до оборотних коштів(+2,5% в місяць)
Товар і оборотні це не одне і теж саме! Оборотні -- це вільні (від товару на полицях/складах) кошти на які можна купити наступну партію товару для перепродажу.. Тобто там буде не 30%, а десь 50..60% до таки оборотних

Зараз такий собі спекуль -- мамчин інвестор бере собі у дяді/банку 100К, і робить 8..10 прокрутів в міс на біржі, маючи на прокруті 3..5%, тобто до 50% від оборотних коштів :P
Amethyst
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:35

  Amethyst написав:
  budivelnik написав:В мене в товарі - 800 000 грн
Оборот за рік - 12 000 000 грн\
Нехай 2% від обороту=240 000 грн... а це +30% до оборотних коштів(+2,5% в місяць)
Товар і оборотні це не одне і теж саме! Оборотні -- це вільні (від товару на полицях/складах) кошти на які можна купити наступну партію товару для перепродажу.. Тобто там буде не 30%, а десь 50..60% до таки оборотних

Зараз такий собі спекуль -- мамчин інвестор бере собі у дяді/банку 100К, і робить 8..10 прокрутів в міс на біржі, маючи на прокруті 3..5%, тобто до 50% від оборотних коштів :P
Від того що хтось побавиться термінами - йому легше не стане....
1 Виручка 40000 в добу +/-=12 000 000 рік
2 Виплати за товар в діапазоні 0-150 000 в добу...

То скільки тут буде оборотних? 40 000 ? 150 000? чи все таки 800 000 (середня вартість товару який постійно знаходиться в точці продажу ( діапазон коливань 600 000 - 900 000)
3 Фантазія на тему що можна взяти в банку 1+млн грн і прокрутити 10 разів в місяць з націнкою в 2% оборот -мають право на існування в головах фантазерів, але поки що в реальному житті (35 років в бізнесі) мені такі счасливчики і без 1 млн доларів боргу - якось не зустрічались.
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:42

Re: ВВП

  budivelnik написав:То скільки тут буде оборотних?
Гроші-товар-гроші
Отут тільки гроші можуть бути оборотними, але точно не товар
Amethyst
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:50

  Amethyst написав:
  budivelnik написав:То скільки тут буде оборотних?
Гроші-товар-гроші
Отут тільки гроші можуть бути оборотними, але точно не товар
Добре
Тоді я Вам дам 40 000 і хотів би отримати 240 000 прибутку...
Я подивлюсь як це у Вас вийде..
А якщо не вийде - то задайте собі питання
Де Аметист не правий?
Там до речі, я в обігові додам ще вартість приміщення, бо в противному разі Вам прийдеться в мене ще й приміщення орендувати.....

ПС
для того щоб виглядати фахівцем, після того як у вас кристалізується якась ідея - спробуйте її розглянути на тему чи можна її в такому вигляді реалізувати і якщо не можна - то вностьте в ідею корегування що до розповсюдження її на тих чи інших сторінках
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 19:37

прогнозована тривалість життя

1 _____ Монако Монако ___________________ 89.8
2 _____ Сінгапур Сінгапур ___________________ 86.7
3 _____ Макао Макао ___________________ 85.3
4 _____ Японія Японія ___________________ 85.2
5 _____ Канада Канада ___________________ 84.2
5 _____ Сан-Марино Сан-Марино ___________________ 84.2
7 _____ Гонконг Гонконг ___________________ 84.0
7 _____ Ісландія Ісландія ___________________ 84.0
9 _____ Швейцарія Швейцарія ___________________ 83.9
10 _____ Андорра Андорра ___________________ 83.8
11 _____ Ліхтенштейн Ліхтенштейн ___________________ 83.3
12 _____ Австралія Австралія ___________________ 83.2
13 _____ Південна Корея Південна Корея ___________________ 83.0
14 _____ Норвегія Норвегія ___________________ 82.7
15 _____ Італія Італія ___________________ 82.7
16 _____ Швеція Швеція ___________________ 82.6
17 _____ Іспанія Іспанія ___________________ 82.6
18 _____ Франція Франція ___________________ 82.5
19 _____ Монако Монако ___________________ 82.5
20 _____ Ізраїль Ізраїль ___________________ 82.3
21 _____ Кайманові Острови Кайманові Острови ___________________ 82.3
22 _____ Гернсі Гернсі ___________________ 82.3
23 _____ Мальта Мальта ___________________ 82.2
24 _____ Нова Зеландія Нова Зеландія ___________________ 82.2
25 _____ Ірландія Ірландія ___________________ 82.1
26 _____ Австрія Австрія ___________________ 81.9
27 _____ Фінляндія Фінляндія ___________________ 81.8
28 _____ Люксембург Люксембург ___________________ 81.8
29 _____ Нідерланди Нідерланди ___________________ 81.7
30 _____ Греція Греція ___________________ 81.5
31 _____ Бельгія Бельгія ___________________ 81.4
32 _____ Данія Данія ___________________ 81.4
33 _____ Німеччина Німеччина ___________________ 81.3
34 _____ Велика Британія Велика Британія ___________________ 81.3
35 _____ Португалія Португалія ___________________ 81.1
36 _____ Сейшельські Острови Сейшельські Острови ___________________ 81.0
37 _____ Кіпр Кіпр ___________________ 80.9
38 _____ Тайвань Тайвань ___________________ 80.9
39 _____ Сальвадор Сальвадор ___________________ 80.8
40 _____ Джерсі Джерсі ___________________ 80.8
41 _____ Словенія Словенія ___________________ 80.7
42 _____ Острів Мен Острів Мен ___________________ 80.7
43 _____ Бруней Бруней ___________________ 80.6
44 _____ Чилі Чилі ___________________ 80.6
45 _____ Кувейт Кувейт ___________________ 80.6
46 _____ Катар Катар ___________________ 80.4
47 _____ Коста-Рика Коста-Рика ___________________ 80.1
48 _____ США США ___________________ 80.0
49 _____ Чехія Чехія ___________________ 79.8
50 _____ Естонія Естонія ___________________ 79.8
51 _____ Чорногорія Чорногорія ___________________ 79.8
52 _____ Пуерто-Рико Пуерто-Рико ___________________ 79.7
53 _____ ОАЕ ОАЕ ___________________ 79.6
54 _____ Польща Польща ___________________ 79.6
55 _____ Панама Панама ___________________ 79.3
56 _____ Хорватія Хорватія ___________________ 79.2
57 _____ Албанія Албанія ___________________ 79.1
58 _____ Барбадос Барбадос ___________________ 79.1
59 _____ Литва Литва ___________________ 79.1
60 _____ Аргентина Аргентина ___________________ 79.0
61 _____ КНР КНР ___________________ 79.0
62 _____ Оман Оман ___________________ 79.0
63 _____ Домініканська Республіка Домініканська Республіка ___________________ 78.9
64 _____ Багамські Острови Багамські Острови ___________________ 78.7
65 _____ Словаччина Словаччина ___________________ 78.7
66 _____ Уругвай Уругвай ___________________ 78.7
67 _____ Еквадор Еквадор ___________________ 78.5
68 _____ Бахрейн Бахрейн ___________________ 78.4
69 _____ Угорщина Угорщина ___________________ 78.4
70 _____ Ямайка Ямайка ___________________ 78.4
71 _____ Латвія Латвія ___________________ 78.4
72 _____ Беліз Беліз ___________________ 78.3
73 _____ Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина ___________________ 78.2
74 _____ Сербія Сербія ___________________ 78.2
75 _____ Болгарія Болгарія ___________________ 78.1
76 _____ Мексика Мексика ___________________ 78.1
77 _____ Перу Перу ___________________ 78.1
78 _____ Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго ___________________ 78.1
79 _____ Саудівська Аравія Саудівська Аравія ___________________ 78.0
80 _____ Таїланд Таїланд ___________________ 78.0
81 _____ Шрі-Ланка Шрі-Ланка ___________________ 77.9
82 _____ Туніс Туніс ___________________ 77.8
83 _____ Туреччина Туреччина ___________________ 77.5
84 _____ Вірменія Вірменія ___________________ 77.0
85 _____ Йорданія Йорданія ___________________ 77.0
86 _____ Бразилія Бразилія ___________________ 76.9
87 _____ Молдова Молдова ___________________ 76.9
88 _____ Румунія Румунія ___________________ 76.9
89 _____ Маврикій Маврикій ___________________ 76.8
90 _____ Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини ___________________ 76.8
91 _____ Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда ___________________ 76.7
92 _____ Колумбія Колумбія ___________________ 76.7
93 _____ Ліван Ліван ___________________ 76.7
94 _____ Північна Македонія Північна Македонія ___________________ 76.7
95 _____ Іран Іран ___________________ 76.5
96 _____ Грузія Грузія ___________________ 76.3
97 _____ В'єтнам В'єтнам ___________________ 76.3
98 _____ Сент-Люсія Сент-Люсія ___________________ 76.2
99 _____ Сирія Сирія ___________________ 76.2
100 _____ Домініка Домініка ___________________ 76.0
101 _____ Гренада Гренада ___________________ 75.9
102 _____ Парагвай Парагвай ___________________ 75.9
103 _____ Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс ___________________ 75.8
104 _____ Малайзія Малайзія ___________________ 75.8
105 _____ Україна Україна ___________________ 75.7
106 _____ Білорусь Білорусь ___________________ 75.6


Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 бер, 2026 19:41, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 19:41

борг на душу населення ( ЦРУ 2017 рік)

В України не має боргів, які б виглядали критично для європейської країни з населенням в 30 млн осіб....
В України є борги які виглядають критично для постсовкової держави якою керують спецпризначенці з педерації.....

Тому ще раз
У нас на особу зараз менше ніж в наступних країнах
1 Люксембург _____________ 6968000
2 ПалауПалау _____________ 846000
3 МонакоМона _____________ 434000
4 Нідерланди _____________ 265400
5 СінгапурСі _____________ 231000
6 МальтаМаль _____________ 223000
7 ШвейцаріяШ _____________ 213100
8 МаврикійМа _____________ 148000
9 Велика Бри _____________ 127000
10 НорвегіяНо _____________ 117000
11 БельгіяБел _____________ 112000
12 КіпрКіпр _____________ 97200
13 ШвеціяШвец _____________ 94500
14 ФінляндіяФ _____________ 87500
15 ФранціяФра _____________ 87200
16 ДаніяДанія _____________ 85700
17 АвстріяАвс _____________ 73100
18 ІсландіяІс _____________ 72700
19 КатарКатар _____________ 68100
20 НімеччинаН _____________ 65600
21 АвстраліяА _____________ 60800
22 СШАСША _____________ 58200
23 КанадаКана _____________ 52300
24 ІрландіяІр _____________ 49000
25 ІспаніяІсп _____________ 48700
26 Пуерто-Рик _____________ 47800
27 Багамські _____________ 44200
28 Португалія _____________ 43300
29 ГреціяГрец _____________ 42800
30 ІталіяІтал _____________ 42300
31 Нова Зелан _____________ 40300
32 Бермудські _____________ 39700
33 ЯпоніяЯпон _____________ 28200
34 Сейшельськ _____________ 26200
35 СловеніяСл _____________ 24000
36 ОАЕОАЕ _____________ 23500
37 ЛатвіяЛатв _____________ 21200
38 Фарерські _____________ 18400
39 Словаччина _____________ 15900
40 Тринідад і _____________ 15700
41 ЕстоніяЕст _____________ 15700
42 БарбадосБа _____________ 15700
43 УгорщинаУг _____________ 15000
44 БахрейнБах _____________ 14900
45 ГонконгГон _____________ 14 820
46 Острови Ку _____________ 13400
47 ЧехіяЧехія _____________ 13000
48 ЛитваЛитва _____________ 12700
49 КувейтКуве _____________ 11700
50 ІзраїльІзр _____________ 10700
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 15:08

И вы опять-таки соврали, что в проблеме пенсионеров виноват Союз.
Ну що ж , давайте розглянемо...
1 Спочатку ВИЗНАЧИМО проблему яка привела до РОЗВАЛУ СРСР
я буду стверджувати , що в наявності було дві проблеми
а - ідеологія
б - економіка
Моя версія
Проблема розвалу совка повязана з економічними проблемами..
Найсмішніше те що навіть хтось з когорти любителів совка не зможе заявити що в совку були ідеологічні проблеми( бо вони ж до зараз вимагають від нас повороту в совок), а тому їм також прийдеться погодитись зі мною і прийняти версію ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИЧИНИ РОЗВАЛУ СОВКА
2 Тепер трошки про економіку і як вона функціонує...
Різниця між капіталізмом і комунізмов в економічному питанні мало , головна різниця це
а - хто створює блага
б - як їх ділити
в - куди дівати власність
Комуністи(совки) кажуть що вся власність повинна бути в руках держави , а раз власність у руках держави , то проблеми в розподілі доданої вартості яка створюється при експлуатації працівниками цієї власності у комуно/соціалістичній державі вирішуються простіше..
Якщо НЕДОПЛАТИЛИ за роботу( і в державному управілінні зявились додаткові ресурси) то ПЕРЕПЛАТЯТЬ наданням безкоштовних благ якими розпоряджається держава.
Як би ідеально....
І це ідеально працювало до +/-1970 року, бо використовуючи дешеву робочу смилу і побрехеньки про те що все отримують працівники влада могла вкладати в капіталізацію робочих місць а саме капіталізація впливає напряму на продуктивність праці) але основний вклад в капіталізацію робочих місць йшов у ВПК тобто комплекс який НЕ давав ХЛІБА/Масла...
Але після цього виявилось , що НАСЕЛЕННЯ починає вимагати все більше і більше ( знята інформаційна блокада) і влада щоб утриматись при владі ПЕРЕСТАЛА вкладати у модернізацію робочих місць які напряму впливали на якість життя населення....
Тут потрібні пояснення..
Є робоче місце в яке вкладено нехай 1 млн грн
Що року це робоче місце за рахунок амортизації втрачає нехай 2% вартості від вартості на початок року(тому замортизувати в мінус-не можна)
Але при цьому в світі відбувається розвиток з швидкістю нехай +3% в рік.....
Таким чином щоб залишатись врівень з світом, треба ЗАБИРАТИ з працівника 5% (2+3) ним створеної доданої вартості і вкладати в амортизацію і розвиток ЙОГО робочого місця...
Що зробила влада совка починаючи з 1970 року?
Просто забила болт на ці 5% і перекинула їх на виплати працівникам.
Працівники раді
Падіння ефективності праці на 5% в рік ( в порівнянні з світом) не дуже то й видно...
Але якщо падіння відбувається 20 років то що отримали ?
рік_совок(-5% щороку до попереднього)__світ (+3% щороку до попереднього)
1975 _____ 100 ____________________ 100
1976 _____ 95 ____________________ 103
1977 _____ 90 ____________________ 106
1978 _____ 86 ____________________ 109
1979 _____ 81 ____________________ 113
1980 _____ 77 ____________________ 116
1981 _____ 74 ____________________ 119
1982 _____ 70 ____________________ 123
1983 _____ 66 ____________________ 127
1984 _____ 63 ____________________ 130
1985 _____ 60 ____________________ 134
1986 _____ 57 ____________________ 138
1987 _____ 54 ____________________ 143
1988 _____ 51 ____________________ 147
1989 _____ 49 ____________________ 151
1990 _____ 46 ____________________ 156


Ясно що при різниці в продуктивності в 4 рази , совок існувати не зміг і РОЗВАЛИВСЯ.
Тепер переходимо до наступного кроку марлєзонського балету..
Україна НА СТАРТІ отримала відставання в 4 рази.... і ясно що для підтримання ІСНУЮЧИХ пенсіонерів часів совка взяла на себе обовязки по їх утриманню чим ЗОБОВЯЗАНА була НАГНУТИ СВІЙ бізнес(нагадаю в якого і так в порівнянні з заходом ситуація з капіталізацією робочих місць була в 4 рази гірша) і ввела 42% Пенсійного Збору....
Бізнес коловся, плакав, але жер кактус і дотягнув свою капіталізацію(ефективність/продуктивність робочих місць) до рівня який дав можливість Державі в 2016 році ЗМЕНШИТИ ЄСВ до 22%...

Тобто
Ті хто працював в совку( до 1960 року народження_ , отримуючи на 5% більше ніж мав право, привели до ситуації , що 26 років в Україні був підвищений платіж ЄСВ на 16%..., тобто 26 років ДЕРЖАВА (не маючи іншого вибору) душила розвиток бізнесу тільки для того щоб якось утримати совкових пенсіонерів..

І останнє
А чому 26 років?...
Відповідь проста
Бо за 26 років ВИМЕРЛО напевно 95% тих пенсіонерів які створили таку ситуацію.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 10:43

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Все таки причина ближче до ідеологічної.

В СРСР задекларували соціалізм.
А вийшов державно-монополістичний капіталізм.

От розрив між декларацією і реальністю і був чи не найважливішою причиною розвалу.

З точки зору економіки, нічого страшного не було.
Типова криза, такі бувають всюди. Потрібно було визнати кризу.
Але ідеологія не визнає таких криз. Десь з цього все і почалося.
Так комунізм/соціалізм і є ДЕРЖАВНИЙ капіталізм , тобто в цьому ніяких протиріччь
А от те , що ЕКОНОМІЧНО ця побудова не змогла конкурувати з класичним капіталізмом -і привело до її падіння.
Ні. Але то таке. То дуже складно.
Державна власність є в багатьох країнах. Вона є в різних формах.
Програє конкуренцію. Але це не призводить до катастроф.
Ні, трошки не так
Державна власність є у всіх.....
Державна власність на 100%... - декларувалась тільки в ідеології комунізму.
Якщо точніше то не Державна, а
ВЛАСНІСТЬ належить ГРОМАДЯНАМ...
Але так як власністю треба керувати , то вийшло що все що є у власності громадян згідно ідеології віддали під керівництво Держави...
Так, були певні збочення у Східній/Південній Європі (з точки зору комуністів і вони це давили танками в Угорщині 1956, Чехословаччині 1968 ,Польщі 1970 ) де була приватна власність на щось мілке (ферма/магазинчик/кооператив)
Але в совку навіть житло було Державним.
Тому й вийшло
Як тільки прийшла економічна криза - так совок і впав
Так можна заявити що ідеологія не дозволила їм передати в приватну власніть якусь частинку і вижити ( але ідеологія не заважала горбачову прийняти закон про кооперативи .. читай створення приватної власності. а до горбачова створення кооперативних квартир і так далі) але ВЛАСНІСТЬ в руках ДЕРЖАВИ, а жоден власник не віддасть свою власність просто так.
От і вийшла
Собака на сіні....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 16:43

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И от того, что они влаштовують вас (и меня), мир не наступит и не приблизится ни на минуту.
Но на прямой вопрос "пламенный патриот" ответить не способен
А відповісти на мої прямі питання?
1 Чи розумієте ви , що падіння продуктивності в 4 рази в 1970-1990 роках в порівнянні з зовнішнім світом відбулось за рахунок того що ті хто працював в 1960-1990 роках прожирали на 8% більше ніж мали на те право і таким чином ЗАГРОБИЛИ майбутнє покоління
2 Чи розумієте ви , що за 25 років 1990-2015 ( тобто до моменту коли відновився більш менш нормальний відсоток платежів по ЄСВ з 42% до 22% ) , як бізнес так і Україна повинні були на чомусь економити і це щось було
а - відсутність витрат на оборону ( для нас з таким сусідом як педерація це мінімум 5%)
б - розпродаж складських запасів зброї в тому числі і ядерної (памятаєте як ми віддали ТУ160 за нафтогазові борги)
в - повільний розвиток соціальної інфраструктури ( ми будували на людину на 40% менше житла ніж це робилось в світі чи педерації)

Тепер розумієте ДО ЧОГО ВИ ПРИВЕЛИ ?


що падіння продуктивності в 4 рази в 1970-1990 роках в порівнянні з зовнішнім світом відбулось за рахунок того що ті хто працював в 1960-1990 роках прожирали на 8% більше ніж мали на те право і таким чином ЗАГРОБИЛИ майбутнє покоління


вибачте, але це маячня...тотальна
якби вам не було 58(59) років, а подумав, що це написав андрійко

про яке право мова, і "кто на ком стоял"(с)
деяке падіння продуктивності не було навіть у 1989, про 1990 згоден(вкалували як папа Карла стали менше, більше стали красти і премії собі нараховувати)
хто виміряв продуктивність? і коли і які чинники?
в період 1960-1985 побудували три великих мікрорайони в Одесі (на 500 тисяч населення: Черемушки, Таїрова і Паскот) + Ілічівськ(на 50тисяч)+Південний (Южний , 20тисяч населення+ новий порт), скільки побудували кораблів (цивільних і військових) на 3 заводах Миколаїва і 1 заводі Херсона важко порахувати.

Проблема ссср була в том, що він клепав зброю такими темпами(гадаю, що в 10 раз більше, ніж робить сучасна педерація рф), тільки в одній Одесі і Іллічівську було більше 26 великих заводів (від 1000 працівників, а маленьких вже не пам'ятаю), спитайте ЛАДа-Харків, Київ (з областю) це були величезні хаби будівництва всього що відноситься до оборонної промисловості
СССР 70 років клепав зброю -витрачаючи 60% ввп щорічно (яке ніхто не бачив і не рахував), одних тільки танків і БМП/БМД наклепали стільки, що після виводу групіровок з країн Варшавського договору на складах зберігання виявилось більше 200 тисяч одиниць, а оружейній склад на 150 тисяч тон в Колбасне? це ввп чи ввх?

За время существования СССР было построено огромное количество подводных лодок, общее число которых превышает 1000 единиц (включая дизельные и атомные), что делало советский подводный флот одним из крупнейших в мире

Массовое производство: Только в период с 1951 по 1957 годы было спущено на воду 215 подводных лодок одного проекта 613.
Одного, а проектів була 5

Атомная эпоха: СССР был лидером по количеству атомных подводных лодок, а атомная подводная эпопея активно развивалась с 1950-х годов.


люди переважно жили на пожиточному мінімумі(десь 250-280р на родину на місяць) (окрім : підводники/пілоти, партноменклатура, моряки/рибаки, крадії в законі, цеховики, спекулянти, директори заводів/фабрик, голови колгоспів, церковна верхушка)
1 Те що НЕ все ПРОЇДАЛОСЬ працівниками , а ДУЖЕ багато витрачалось не туди куди треба ( а саме озброєння, розширення впливу комунізму, підтримка будь-якого диктатора який заявляв що він за соціалізм і використовував прапор з зіркою і так далі...)
2 З іншого боку в контексті ЛАДА
саме ця людина , була тим хто ОТРИМУВАВ прибуток від того що совок робив не для людей.
Бо саме ця людина жодного разу не виступила з засудженням совка який задавив ПРИВАТНИЙ бізнес
Але постійно згадує ЯК ДОБРЕ було в совку з ВЕЛИКИМИ заводами...

Тому може зміните гнів на розуміння?
Може ЗРОЗУМІЄТЕ
Яка різниця СЬОГОДНІШНІМ дітям ЛАДА чому в них на робочому сісці не робостанок а кирка з лопатою?
Яка різниця сьогоднішнім дітям ЛАДА що ладмає МАЛУ пенсію , якщо цей самий лад всіма кінцівками голосував/і голосує до сьогодні за ситему великих совкових підприємств...які НЕ працювали по принципу потрібності, а працювали по принципу-НАЧАЛЬНИК вірішив-партія змусила( чи навпаки)

Тепер розумієте чому в совку зявився туалетний папір на 40 років пізніше
Зубна паста в тюбиках - сирійська чи болгарська ( тобто навіть в сирії/болгарії) вміли її випускати
тепер розумієте що таке ПАДІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ....

Тому ще раз перечитайте мною написане в трошки іншому ракурсі...
ПС
Можна двірника оправдати тим що він не приймав рішення....але рішення приймало 1000 осіб.... а от вигоду від цих рішень ОТРИМУВАЛИ мільйони..
Тому
якщо був ВПК надлишковий... то прибуток від праці на цих заводах ВПК отримували конкретні а не міфічні ЛАДИ і кількість цих отримувачів була далеко не мізерною.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:22

Re: ВВП

  budivelnik написав:якщо був ВПК надлишковий... то прибуток від праці на цих заводах ВПК отримували конкретні а не міфічні ЛАДИ і кількість цих отримувачів була далеко не мізерною.


ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але
на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти (може пропаганда так впливала), "на суботник" (прибрати біля під'їзду) з 30 квартир
вийшло 6 (деякі за кордоном, але мали вийти як мінімум 15, робота була на 30 хв.)
і це не робота двірника- проклали нові труби, трактор неохайно зарив траншею, треба було трошки закидати і підрівняти

туалетний папір і все інше зрозуміло був в Москві , а решті в країні не потрібно
(1983р був у готелі Росія, той що потім зруйнували, 200м від кремля)-там був фінський туалетний папір, люди забирали все додому

моя думка про те, що ссср просрав 2 самих талановитих і працьовитих покоління (моїх батьків і покоління ЛАДа)1936-1960 р.н.

подивиться відео про БАМ

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго 1 ... 24, 25, 26
sumavi » Чет 12 бер, 2015 09:26
252 146913
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 00:43
maksimus silvestris

