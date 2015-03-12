Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 05 кві, 2026 17:09
budivelnik написав:
А якщо так
1 Репетитор був потрібен для вступу у ВУЗ
Скажимо так, в деякі ВНЗ.
Для цього при цих ВНЗ були курси. І викладали там не шкільні вчителі, а викладачі ВНЗ.
Загалом, репититор потрібен в обмеженому колі. Це рідкість, як була, так і є.
Але при будь-якому будинку культури були секції, гуртки і т.п., де, при бажанні, шкільні вчителі могли отримати свої 0.5 ставки+.
І вони цим користалися. Не скажу в якій мірі, але можливість підробити по спеціальності була.
Додано: Нед 05 кві, 2026 18:22
budivelnik написав:
якщо був ВПК надлишковий... то прибуток від праці на цих заводах ВПК отримували конкретні а не міфічні ЛАДИ і кількість цих отримувачів була далеко не мізерною.
ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але
на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти (може пропаганда так впливала), "на суботник" (прибрати біля під'їзду) з 30 квартир
вийшло 6 (деякі за кордоном, але мали вийти як мінімум 15, робота була на 30 хв.)
і це не робота двірника- проклали нові труби, трактор неохайно зарив траншею, треба було трошки закидати і підрівняти
туалетний папір і все інше зрозуміло був в Москві , а решті в країні не потрібно
(1983р був у готелі Росія, той що потім зруйнували, 200м від кремля)-там був фінський туалетний папір, люди забирали все додому
моя думка про те, що ссср просрав 2 самих талановитих і працьовитих покоління (моїх батьків і покоління ЛАДа)1936-1960 р.н.
подивиться відео про БАМ
Додано: Нед 05 кві, 2026 18:33
prodigy написав:
ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але
на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти
Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую..
1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ.
2 Але є така величина як - продуктивність праці
А продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці.
Простий приклад для Вас
За своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації.
Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості.
Скажіть
На якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці?
Якщо грубо
Порівняйте
Обєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на команду
І такий самий параметр на старому судні..
Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.
так от
В СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна..
Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція....
Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина)
Тому
Яке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше...
От і виходить
Якщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...)
Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку....
Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...
От і виходить
Спочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ...
Але в 1970 , керівництво совка вирішило що воно настільки економічне сильне що може диктувати світу свої правила (нічого не нагадує? пуйло і нафта по 100 доларів...) і замість того щоб розвивати цивільну складову-різко переорієнтувалось на силову ( до 1970 їм на це не вистарчало грошей , а після 1970 зявилась нафта)
Додано: Пон 06 кві, 2026 17:12
prodigy написав:
Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ),
і навіщо вчителю така фігня
машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
Додано: Пон 06 кві, 2026 17:50
Romasha написав:
Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ),
і навіщо вчителю така фігня
машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
мій брат також опанував друкарську машинку і почав листи слати з штабу частини надруковані(1987-1989), Маріуполь
-казав, що писати ручкою можна тільки у вечері, а коли друкуєш , то хто зна що ти робиш:
путевой лист
для шофера, або лист до матері?
Додано: Пон 06 кві, 2026 22:24
Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране.
Ради интереса посмотрел что там на сегодня:
Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет.
Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет.
Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа.
Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии. Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате.
Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий.Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн.
Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка
Додано: Пон 06 кві, 2026 22:50
TUR написав:
тут за згадку що в РБ "непогано годують" запинали дописувача
TUR написав:
Це все некоректно.
При інфляції стабільно 30%-50% в рік ці всі обрахунки не мають сенсу.
В 2016 курс ріала був 30000 ріалів за долар, зараз 1500000. Та і курсу як такого у них немає. Офіційний курс 42000.
Додано: Сер 08 кві, 2026 11:23
Вопрос по какому курсу они с пенсии в 60+ мясо на рынке покупают(60+ это ещё весьма боевой дидуган, по крайней мере у нас в стране, вон капитан, акурт и прапор рельс трамвайный зубами порвут и Тайсона 59ти летнего отпистят) и прочую еду которая не даёт три урожая в год, потомушо растёт как мох, в Турции вон баранина по 13 долларов полутушей на рынке, говядина халяльная своя ещё дороже(не нога), а голодать муслимы не привыкли, не по Корану это.
Ну и почём у них коммуналка именно в процентах к этой пенсии.
Да и вообще какой средний размер этой пенсии в долларах ну или риалах.
