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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 17:59

Добре, що тут усі нормальні люди. Тому без привітань.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 23:38

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А сегодня какой праздник?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 04:14

  барабашов написав:А сегодня какой праздник?

Всесвітній день велосипедиста. Крутіть колеса!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 04:26

  Investor_K написав:
  барабашов написав:А сегодня какой праздник?

Всесвітній день велосипедиста. Крутіть колеса!

А ещё сегодня день косолапости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 05:15

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  барабашов написав:А сегодня какой праздник?

Всесвітній день велосипедиста. Крутіть колеса!

А ещё сегодня день косолапости.

Кушайте мед
Investor_K
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