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Житлові ваучери для ВПО: чому переселенці не можуть...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2026 16:11
Пропонуємо до обговорення:
В Україні майже 1000 родин внутрішньо переміщених осіб з-поміж українських захисників уже скористалися житловими ваучерами та придбали нові оселі. Водночас для багатьох переселенців процес реалізації цієї допомоги залишається складним через бюрократичні обмеження та брак часу.
Дивися повний текст Житлові ваучери для ВПО: чому переселенці не можуть придбати квартири у великих містах
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