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Смілянський відреагував на плани «Нової пошти» купити банк
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2026 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував інформацію про те, що група компаній Nova, до якої входить «Нова пошта», веде переговори щодо придбання банку та вже до кінця літа може отримати статус першого в Україні банку фінансової інклюзії.
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Додано: Чет 11 чер, 2026 11:23
Краше нехай нормально пошту доставляє, а не тиждень по Україні
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cynep_xepb
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