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Смілянський відреагував на
плани «Нової пошти» купити банк

Смілянський відреагував на плани «Нової пошти» купити банк
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 11:23

Смілянський відреагував на плани «Нової пошти» купити банк

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував інформацію про те, що група компаній Nova, до якої входить «Нова пошта», веде переговори щодо придбання банку та вже до кінця літа може отримати статус першого в Україні банку фінансової інклюзії.

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Смілянський відреагував на плани «Нової пошти» купити банк
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 11:23

Краше нехай нормально пошту доставляє, а не тиждень по Україні
cynep_xepb
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