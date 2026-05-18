Український бізнес стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів, який може ще більше загостритися після завершення війни та початку масштабної відбудови країни.
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Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:07
Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через...
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Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів
Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:21
вже і прикували бронею і невиїздом, а воно як пороблено
«Потрібно або навчити працювати ефективніше ті 10−11 мільйонів людей, які залишилися на ринку праці, або повернути тих, хто виїхав. Але в повернення, як я розумію, мало хто вірить», — сказав банкір.
вже і прикували бронею і невиїздом, а вони досі не навчились працювати ефективніше, біда з цими неефективними працівниками, пороблено.
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