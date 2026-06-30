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В Україні готують законодавчі
зміни для боротьби з...

В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:13

В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування, зокрема через схеми дроблення бізнесу на ФОПів.

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В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування — деталі
R2
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:13

ООО Титан, г. Килия, все фирменные магазины оформлены на подставных ФЛП. Отсюда и скрытие доходов!
allagalka47
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