В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування, зокрема через схеми дроблення бізнесу на ФОПів.
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В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування — деталі
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:13
В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з...
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Дивися повний текст
В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування — деталі
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:13
ООО Титан, г. Килия, все фирменные магазины оформлены на подставных ФЛП. Отсюда и скрытие доходов!
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