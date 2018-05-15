|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Нед 19 бер, 2017 09:37
Re: Альфа Страхование
Альфа страхование не предоставляет полисы по ДМС для физлиц. Только корпоративно.
Додано: Суб 24 чер, 2017 10:04
Не знаю як оцінити роботу компанії, яка місяць не може визначитись з вартістю елементарного ремонту після удару в задній бампер. Машина третій тиждень на СТО, яку визначила компанія, і до ремонту так і не взялися.
Додано: Нед 14 кві, 2019 10:47
Страховка для выезда за границу
Хотите потратить время нервы и деньги вам сюда, двое суток оформляем онлайн страховку , выезд под вопросом, оператор Светлана ничем помочь не может деньги с карты сняты, но у них сбой и они их не видят, два дняяяяя, "шикарный "сервис , отстой программа , некомпетентность оператора.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:41
Re: Альфа Страхование
яка ціна - такий і сервіс)) скупий платить двічі)
|