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Альфа Страхование

Альфа Страхование
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа Страхование 2.6 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
7%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
13
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2017 09:37

Re: Альфа Страхование

Альфа страхование не предоставляет полисы по ДМС для физлиц. Только корпоративно.
Shtil
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.03.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2017 20:57

Спасибо отписавшимся, есть на чем делать выводы
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roma1c
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2017 10:04

Не знаю як оцінити роботу компанії, яка місяць не може визначитись з вартістю елементарного ремонту після удару в задній бампер. Машина третій тиждень на СТО, яку визначила компанія, і до ремонту так і не взялися.
angord
 
Повідомлень: 10
З нами з: 01.07.16
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 10:47

Страховка для выезда за границу

Хотите потратить время нервы и деньги вам сюда, двое суток оформляем онлайн страховку , выезд под вопросом, оператор Светлана ничем помочь не может деньги с карты сняты, но у них сбой и они их не видят, два дняяяяя, "шикарный "сервис , отстой программа , некомпетентность оператора.
Viktussja
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:41

Re: Альфа Страхование

яка ціна - такий і сервіс)) скупий платить двічі)
samvexler
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Повідомлень: 163
З нами з: 26.08.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 15161718
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