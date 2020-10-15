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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:21

  greenozon написав:https://mcp.sbrf.com.ua/#/

Лучше бы кэшбек дали :D
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:39

КБ німа, зате можна айфончіки :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:59

Re: Сбербанк

Самый "демократичный тариф" за обслуживание неактивных карточных счетов, что встречался в банках (18 тыс. грн. в месяц):
Зображення

Пруф
https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/download/442/?f=file_
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:06

Re: Сбербанк

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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:11

  Wolfenstein написав:Самый "демократичный тариф" за обслуживание неактивных карточных счетов, что встречался в банках (18 тыс. грн. в месяц):
Зображення

Пруф
https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/download/442/?f=file_

Зі Сбєра геть...поки ще не пізно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Wolfenstein написав:Самый "демократичный тариф" за обслуживание неактивных карточных счетов, что встречался в банках (18 тыс. грн. в месяц):
Зображення

Пруф
https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/download/442/?f=file_

Зі Сбєра геть...поки ще не пізно.

Условия по сберсчет аналогичны Авалю,Альфе и Ощаду,так что если только смотреть в ИБ на нули ,то можно и позакрывать счета
никому не верю
sens
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sensВ банке ответили, что это ложь.
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