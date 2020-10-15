greenozon написав:
https://mcp.sbrf.com.ua/#/
Лучше бы кэшбек дали
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:21
Лучше бы кэшбек дали
Додано: Чет 24 вер, 2020 09:39
КБ німа, зате можна айфончіки
Вiдкрий Портал подарункiв
Отримай iPhone 11 Pro Max та безліч
інших подарунківЯк отримати подарунки?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:59
Re: Сбербанк
Самый "демократичный тариф" за обслуживание неактивных карточных счетов, что встречался в банках (18 тыс. грн. в месяц):
Пруф
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:06
Re: Сбербанк
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:11
Зі Сбєра геть...поки ще не пізно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:20
Условия по сберсчет аналогичны Авалю,Альфе и Ощаду,так что если только смотреть в ИБ на нули ,то можно и позакрывать счета
никому не верю
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Pater, Ratatui, Vorlon, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|