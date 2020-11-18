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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:40

  cohan написав:
  asd12345 написав:Уважаемые форумчане,
Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?


ну, если по букве закона, то правомерно
если по человечески - то не очень и устно должны предложить вариант, варианты могут быть так себе, но, кажется , СЭП наружу все еще дешевый

я снимал доллар, чтобы избежать коммиса, конвертнули в гривну, курс получился хороший, откупился тут же в ОТП, еще и гривен 20 заработал, это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачивается

но - говоря прямо - банк дает понять всем непонятливым "закройтесь сами", видимо, репутационно нельзя объявлять о закрытии или хз почему: проценты по гривне никогда не были выше кого-то, только вровень, по валюте, ради чего банк и юзали, стали нулевыми,
пакеты новые дешевые - ограничены по картам и счетам...

когда-то держал еще ПМ за всего 5000 депозита, ну и удобно было покупать квартиру на заре финмониторинга - когда Ощады и прочие Белочки играли в "принеси документы", СБер молча отправил несколько траншей в несколько дней на лям и не прожужжал (не исключаю, что и сейчас он такой, но уже завод - вывод стали подороже)

так что - ищите варианты безнала / конверта, или можете попробовать в НБУ, доказав, что открывая Депо подразумевали его бесплатное снятие и не могли изменить впродовж действия депозита, но, думаю, где-то в этой конструкции у вас прокол - или открывали уже после ввода комиссий на снятие, или еще что-то

Принес свыше 400к грн возбуждаются и жужжат-проверено.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:44

  asd12345 написав:Уважаемые форумчане,
Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?


Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:12

  Ratatui написав:
  asd12345 написав:Уважаемые форумчане,
Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?


Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться.

Зе попросив Авакова шоб Білецький не фуліганив.
Хто в Сбєр ходить сам собі шкодить.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:
  asd12345 написав:Уважаемые форумчане,
Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?


Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться.

Зе попросив Авакова шоб Білецький не фуліганив.
Хто в Сбєр ходить сам собі шкодить.


Других патриотов полно. Всякие Караси с демсокирами есть. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:44

Re: Сбербанк

greenozon написав:Сбєр орігінальнічає :)

http://prntscr.com/vl9vle

https://sbrf.in.ua/friday?utm_source=sendpulse
На закрытие счетов скидки не предоставляет? )))
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:50

Re: Сбербанк

cohan написав:...это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачивается
...


С чего очевидно, что банк сворачивается или уже передумал сворачиваться?
GALeon
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