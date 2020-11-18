asd12345 написав:Уважаемые форумчане, Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?
ну, если по букве закона, то правомерно если по человечески - то не очень и устно должны предложить вариант, варианты могут быть так себе, но, кажется , СЭП наружу все еще дешевый
я снимал доллар, чтобы избежать коммиса, конвертнули в гривну, курс получился хороший, откупился тут же в ОТП, еще и гривен 20 заработал, это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачивается
но - говоря прямо - банк дает понять всем непонятливым "закройтесь сами", видимо, репутационно нельзя объявлять о закрытии или хз почему: проценты по гривне никогда не были выше кого-то, только вровень, по валюте, ради чего банк и юзали, стали нулевыми, пакеты новые дешевые - ограничены по картам и счетам...
когда-то держал еще ПМ за всего 5000 депозита, ну и удобно было покупать квартиру на заре финмониторинга - когда Ощады и прочие Белочки играли в "принеси документы", СБер молча отправил несколько траншей в несколько дней на лям и не прожужжал (не исключаю, что и сейчас он такой, но уже завод - вывод стали подороже)
так что - ищите варианты безнала / конверта, или можете попробовать в НБУ, доказав, что открывая Депо подразумевали его бесплатное снятие и не могли изменить впродовж действия депозита, но, думаю, где-то в этой конструкции у вас прокол - или открывали уже после ввода комиссий на снятие, или еще что-то
Принес свыше 400к грн возбуждаются и жужжат-проверено.
asd12345 написав:Уважаемые форумчане, Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?
Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться.
asd12345 написав:Уважаемые форумчане, Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?
Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться.
Зе попросив Авакова шоб Білецький не фуліганив. Хто в Сбєр ходить сам собі шкодить.
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asd12345 написав:Уважаемые форумчане, Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?
Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться.
Зе попросив Авакова шоб Білецький не фуліганив. Хто в Сбєр ходить сам собі шкодить.
Других патриотов полно. Всякие Караси с демсокирами есть.
GALeon написав:С чего очевидно, что банк сворачивается или уже передумал сворачиваться?
Фізики і юрики які можуть і хочуть потроху виносять грошенята з банки. Фізики лишили біля 3 млрд, юрики біля 2 млрд. Але тут є в пасивах 14 млрд супостата пу. Так що платить супостат...а значить замовляє музику.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.