cohan написав:

asd12345 написав: Уважаемые форумчане,

Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать? Уважаемые форумчане,Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?

ну, если по букве закона, то правомерноесли по человечески - то не очень и устно должны предложить вариант, варианты могут быть так себе, но, кажется , СЭП наружу все еще дешевыйя снимал доллар, чтобы избежать коммиса, конвертнули в гривну, курс получился хороший, откупился тут же в ОТП, еще и гривен 20 заработал, это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачиваетсяно - говоря прямо - банк дает понять всем непонятливым "закройтесь сами", видимо, репутационно нельзя объявлять о закрытии или хз почему: проценты по гривне никогда не были выше кого-то, только вровень, по валюте, ради чего банк и юзали, стали нулевыми,пакеты новые дешевые - ограничены по картам и счетам...когда-то держал еще ПМ за всего 5000 депозита, ну и удобно было покупать квартиру на заре финмониторинга - когда Ощады и прочие Белочки играли в "принеси документы", СБер молча отправил несколько траншей в несколько дней на лям и не прожужжал (не исключаю, что и сейчас он такой, но уже завод - вывод стали подороже)так что - ищите варианты безнала / конверта, или можете попробовать в НБУ, доказав, что открывая Депо подразумевали его бесплатное снятие и не могли изменить впродовж действия депозита, но, думаю, где-то в этой конструкции у вас прокол - или открывали уже после ввода комиссий на снятие, или еще что-то