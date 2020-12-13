GALeon написав:С чего очевидно, что банк сворачивается или уже передумал сворачиваться?
Фізики і юрики які можуть і хочуть потроху виносять грошенята з банки. Фізики лишили біля 3 млрд, юрики біля 2 млрд. Але тут є в пасивах 14 млрд супостата пу. Так що платить супостат...а значить замовляє музику.
{ В Украине прекратит деятельность российский банк
«Сбербанк», основным владельцем которого является Центробанк Российской Федерации, сворачивает свои филиалы и прекращает деятельность на территории Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
По словам Грефа, «Сбербанк» планирует модифицировать свою деятельность в Восточной Европе — в Украине российский банк хочет свернуть все свои представительства. Отметим, что «Сбербанк» еще с 2017 года находился под санкциями Украины, так как основным его владельцем является государство-агрессор, которое аннексировало Крым и развязало войну на Донбассе.}
Боюсь так Греф завуальовує антиукраїнську діяльність Сбєра в Неньці Україні.
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{ В Украине прекратит деятельность российский банк
«Сбербанк», основным владельцем которого является Центробанк Российской Федерации, сворачивает свои филиалы и прекращает деятельность на территории Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
По словам Грефа, «Сбербанк» планирует модифицировать свою деятельность в Восточной Европе — в Украине российский банк хочет свернуть все свои представительства. Отметим, что «Сбербанк» еще с 2017 года находился под санкциями Украины, так как основным его владельцем является государство-агрессор, которое аннексировало Крым и развязало войну на Донбассе.}
в оригинале - хочет продать, "свернуть и продать" видимо
Scotch написав:Ребят,просьба написать здесь,если будет известно,когда будет час x,то есть до какого числа нужно успеть унести ноги из Сбербанка...
лучше Вы расскажите, в чем там цимес сейчас при никаких ставках по депозитам? дешевые кредитки старые разве что )
СЭП - не бесплатный, по пятерке, насколько помню, вторая карта нашару в другой валюте - в дешевых пакетах нет, снятие нала... лимиты тоже так себе, и другие его не сильно любят, не сравнить с Авалем хотя бы кроссбордер платежи тоже года три как сделали как у других - и плата за конверт и курс, получать SWIFT - из США напряг, банк - корр в бане, доходит по настроению...
понятно, что его оставили для предприятий и для помощи Украине, пока европейцев не уломают на содержание (там пока торг - немцы сопротивляются на вход как могут), то есть еще года 3-5, но пересичному там уж точно делать нечего
что касается ног - технический выход беспроблемного банка пройдет без проблем: так выходил БМ, так выходил ВТБ, выйдет и Сбер: Проминвест, конечно, скрипит, ну так его проблемным и взяли, тут все должно пройти гладко, другое дело что не торопится он выходить, кто бы что не говорил