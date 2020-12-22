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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:23
Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:59
Коктель молотова и вызов патриотов на разборки и как миленькая кассир бы по 27.25 бы продала.
А так одно расстройство и регистрация на форуме.
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