RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Сбербанк

Сбербанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:23

Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
natka_medvedeva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:59

  natka_medvedeva написав:Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!


Коктель молотова и вызов патриотов на разборки и как миленькая кассир бы по 27.25 бы продала.

А так одно расстройство и регистрация на форуме. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 658659660661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, MASolomko, ramaz, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (682)
23.12.2020 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.