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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:23
Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
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natka_medvedeva
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:59
natka_medvedeva написав:
Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
Коктель молотова и вызов патриотов на разборки и как миленькая кассир бы по 27.25 бы продала.
А так одно расстройство и регистрация на форуме.
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Ratatui
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:15
natka_medvedeva написав:
Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
разводу несколько лет, а что делать - на всех не хватает ))
я вот заинтересовался курсами онлайн обмена - в ралли там неплохие на покупку светили, но - снятие за процент так и осталось ( СЭП разве что, так доллар положишь - потом не снимешь уже , тоже 1%
одно расстройство, короче (с)
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cohan
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Додано: Нед 27 гру, 2020 00:17
cohan написав: natka_medvedeva написав:
я вот заинтересовался курсами онлайн обмена - в ралли там неплохие на покупку светили, но - снятие за процент так и осталось ( СЭП разве что, так доллар положишь - потом не снимешь уже , тоже 1%
одно расстройство, короче (с)
Подскажите,снятие 1% в любом пакете?Перевод в другой банк без комиссии?
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Scotch
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