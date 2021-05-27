держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 18:24
оце так новина
держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка
Додано: Чет 27 тра, 2021 21:01
так это давно не новость
Сбер же потому и не уходит что закредитовал дофига и больше прежприятий, и не пособственному желанию...
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