МР Банк (Сбербанк) - режим ліквідації

Національний банк вжив низку заходів із метою підтримки стабільності банківської системи шляхом мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, ухвалено рішення про незастосування заходів впливу за порушення: банками – економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та термінів подання статистичної звітності; банківськими групами вимог щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику, якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року і викликані негативним впливом військової агресії РФ проти України.
Крім того, визначено особливості проведення у 2022 році оцінки стійкості банків, яка щорічно проводиться Національним банком згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України. Передбачається, що така оцінка буде проводитися із застосуванням тільки першого і другого етапів.
Крім того затверджено Правила роботи банків у зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану, зокрема особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 року №351 (зі змінами), та Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 18 липня 2019 року №97 (зі змінами).
Як зазначає регулятор, відповідні кроки затверджені постановою Правління НБУ від 25 лютого 2022 року №23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", яка набуває чинності з 25 лютого і діятиме до його скасування.
25 февраля 2022, 16:09 Читати українською МР Банк (бывший Сбербанк) поставили на ликвидацию. Продолжение следует
Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации украинской «дочки» российского Сбербанка, которую недавно переименовали в Международный резервный банк (МР Банк). Эту информацию «Минфине» подтвердили в Фонде.
Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации украинской «дочки» российского Сбербанка — Международного резервного банка (МР Банк). 0 «Отправили письма о начале ликвидации. Физически в банк сегодня попасть группа не смогла. Были обстрелы и взрывы в тех локациях», — сказали в ФГВФЛ.
Процесс ликвидации начат на основании решения правления Нацбанка № 91 — рш/БТ от 25 февраля 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Международный резервный банк».
Материнской структурой М Р Банка является ПАО «Сбербанк», 50 % плюс 1 акция которого принадлежит Фонду национального благосостояния России (контролируется аравительством РФ). Остальные акции находятся в публичном обращении.
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По данным источника «Минфина», на очереди — «дочка» российского ВЭБа — Проминвестбанк. Ожидается, что решение об отзыве ее лицензии и ликвидации банка может быть принято в самое ближайшее время.
З 25 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає виплати відшкодування в межах 200 тисяч гривень вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (далі – АТ «МР БАНК») за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.
Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова").
Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Відшкодування на підставі довіреності
Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи (дитини, яка не досягла 14 років), опікунам (піклувальникам) особи, визнаної недієздатною
Про порядок отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину Фондом буде повідомлено додатково.
Довідкова інформація:
за телефонами «Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку); за телефоном інформаційно-консультаційного центру Фонду: (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв'язку).