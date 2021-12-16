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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:41
Re: АСКА
Чи можна оформити автоцивілку для машини з єврономерами?
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:45
Re: АСКА
Несколько месяцев назад произошел небольшой инцидент на дороге. Позвонил на горячую линию АСКА, меня быстро сориентировали и через 2-3 недели я получил выплату согласно договору.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:29
Re: АСКА
Можна в одну медичну страховку додати декілька членів сім'ї?
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