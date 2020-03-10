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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 15:58
Цікава гра ведеться навколо банки.
Один з гравців хотів би лишатися в тіні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:05
Квесторе_поверніться написав:
Цікава гра ведеться навколо банки.
Один з гравців хотів би лишатися в тіні.
Нащо нам ця недоСанта-Барбара так ще і без фізиків
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:14
sens
Только чтоб понастальгиовать - ведь была когда-то лучшая банка Украины.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:36
Rockcoco написав:
Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию.
Ну эти хоть рассчитались со всеми желающими.
Хотя наверно не по доброте душевной, а чтоб не привлекать внимание "лишних глаз", и прочих "обманутых вкладчиков".
А в "узком кругу" можно всё "порешать"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:15
Rockcoco написав:
Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию.
Дык а Рожкова осталась?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:17
sens написав: Rockcoco написав:
Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию.
Дык а Рожкова осталась?
А хто буде боротися зі світовою кризою що суне на Неньку Україну як не Катерина?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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