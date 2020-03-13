ЕКсперт Охрі...сказав слово
https://news.finance.ua/ru/news/-/46682 ... -ohrimenko
Не погоджуюсь з експертом...є ще чим поживитись в банці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:23
ЕКсперт Охрі...сказав слово
https://news.finance.ua/ru/news/-/46682 ... -ohrimenko
Не погоджуюсь з експертом...є ще чим поживитись в банці.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:40
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Ну то дивлячись кому.
Пересічному там немає чтого робити.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:47
Імяреків вже давно повиганяли і вхід заборонили.
Супостат пу ще тут має певний інтерес тому і виступає проти того що вже банка не його.
По суті лишився єдиний супостатівський Сбєр.
Завдання як акуратно його отоварити в пику пу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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