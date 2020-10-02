RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1930193119321933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 386
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:23

ЕКсперт Охрі...сказав слово
https://news.finance.ua/ru/news/-/46682 ... -ohrimenko
Не погоджуюсь з експертом...є ще чим поживитись в банці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:40

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:є ще чим поживитись в банці.

Ну то дивлячись кому.
Пересічному там немає чтого робити.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1937
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:47

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:є ще чим поживитись в банці.

Ну то дивлячись кому.
Пересічному там немає чтого робити.

Імяреків вже давно повиганяли і вхід заборонили.
Супостат пу ще тут має певний інтерес тому і виступає проти того що вже банка не його.
По суті лишився єдиний супостатівський Сбєр.
Завдання як акуратно його отоварити в пику пу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:21

Відмова в докапіталізації це крива доріжка ВТБ яка веде до ТА
http://finbalance.com.ua/news/aktsioneri-prominvestbanku-virishili-ne-zbilshuvati-yoho-statutnik-na-850-mln-hrn
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:00

Ше троха дотиснути і ...супостата пу з банки викинуть
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidmovivsya-znyati-noviy-aresht-z-aktsiy-koshtiv-i-nerukhomosti-prominvestbanku
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:23

  Квесторе_поверніться написав:Ше троха дотиснути і ...супостата пу з банки викинуть
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidmovivsya-znyati-noviy-aresht-z-aktsiy-koshtiv-i-nerukhomosti-prominvestbanku


Похоже на этой ветке вы остались один самый взволнованный.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7067
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:08

Ratatui, чисто академічний інтерес.
ПІБ втікав...Бєня догнав?
http://finbalance.com.ua/news/lyudi-kolomoyskoho-stali-vlasnikami-finkompani-yaka-kupila-prominvestbank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:15

  Квесторе_поверніться написав:Ratatui, чисто академічний інтерес.
ПІБ втікав...Бєня догнав?
http://finbalance.com.ua/news/lyudi-kolomoyskoho-stali-vlasnikami-finkompani-yaka-kupila-prominvestbank


Значит звёзды сошлись как надо. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7067
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 16:27

Банка не приймає мір для недопущення порушення нормативів
https://finclub.net/ua/news/nbu-narakhuvav-10-bankivporushnykiv-ekonomichnykh-normatyviv.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1930193119321933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramaz, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89972)
03.10.2020 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.