RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1931193219331934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 386
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:44

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка не приймає мір для недопущення порушення нормативів https://finclub.net/ua/news/nbu-narakhu ... tyviv.html

При этом НБУ тоже не принимает особых мер для наказания нарушителей. А этой банке давно пора в фонд.


НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7098
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 02:15

  Ratatui написав: НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.

Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19

  lloydbanksua написав:
  Ratatui написав: НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.

Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".


Что уже не так?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7098
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:17

  Ratatui написав:
  lloydbanksua написав:
  Ratatui написав: НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.

Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".


Что уже не так?

ПрОцент по депо не росте. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34683
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:
  lloydbanksua написав:Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".


Что уже не так?

ПрОцент по депо не росте. :(

И это тоже. Но в первую очередь девальвация.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:01

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  lloydbanksua написав:И это тоже. Но в первую очередь девальвация.

Спеціально ПреЗедента перед місцевими виборами підставляють.
ПреЗедент скоро почне прозрівати шо грандбанкір Шева засланий козачок який просякнути старими звязками з ЗаЖОПниками.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34683
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:53

Квесторе_поверніться


Это началось при старой опг.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7098
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:18

  Квесторе_поверніться написав: Спеціально ПреЗедента перед місцевими виборами підставляють. ПреЗедент скоро почне прозрівати шо грандбанкір Шева засланий козачок який просякнути старими звязками з ЗаЖОПниками.

На счет Шевы согласен, Смолий был вполне неплох, как по мне.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1931193219331934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Koticoff, miltador і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.