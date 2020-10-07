ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:44
lloydbanksua написав:
При этом НБУ тоже не принимает особых мер для наказания нарушителей. А этой банке давно пора в фонд.
НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
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Ratatui
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Додано: Вів 06 жов, 2020 02:15
Ratatui написав:
НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19
lloydbanksua написав: Ratatui написав:
НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
Что уже не так?
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Ratatui
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:17
Ratatui написав: lloydbanksua написав: Ratatui написав:
НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
Что уже не так?
ПрОцент по депо не росте.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:56
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав: lloydbanksua написав:
Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
Что уже не так?
ПрОцент по депо не росте.
И это тоже. Но в первую очередь девальвация.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:01
lloydbanksua написав:
И это тоже. Но в первую очередь девальвация.
Спеціально ПреЗедента перед місцевими виборами підставляють.
ПреЗедент скоро почне прозрівати шо грандбанкір Шева засланий козачок який просякнути старими звязками з ЗаЖОПниками.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:53
Квесторе_поверніться
Это началось при старой опг.
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Ratatui
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:18
Квесторе_поверніться написав:
Спеціально ПреЗедента перед місцевими виборами підставляють. ПреЗедент скоро почне прозрівати шо грандбанкір Шева засланий козачок який просякнути старими звязками з ЗаЖОПниками.
На счет Шевы согласен, Смолий был вполне неплох, как по мне.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 17:24
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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