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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1932193319341935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 386
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:09

  Квесторе_поверніться написав:Це якийсь хід конем
http://finbalance.com.ua/news/tihipko-khoche-stati-vlasnikom-prominvestbanku-kupu-fortifay-v-otochennya-kolomoyskoho

Вот как отрубят Бене свет...
А пока то все iграшки.
Аlександр
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 10.04.08
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  #<1 ... 1932193319341935
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