ПРОМІНВЕСТБАНК

Квесторе_поверніться написав:Це якийсь хід конем
http://finbalance.com.ua/news/tihipko-khoche-stati-vlasnikom-prominvestbanku-kupu-fortifay-v-otochennya-kolomoyskoho
Вот как отрубят Бене свет...
А пока то все iграшки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:09
Вот как отрубят Бене свет...
А пока то все iграшки.
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:33
А вот и ответ.
|