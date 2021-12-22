ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Сер 22 гру, 2021 21:31
21 декабря Верховный Суд принял решение о недействительности договора купли-продажи прав требования ПАО «Проминвестбанк» и VR Global Partners по кредитным договорам Укрзализныци.
В 2011-2012 годах ГП «Южная железная дорога» и ГП «ЮЗЖД» заключили с ПАО «Проминвестбанк» 9 кредитных договоров на общую сумму 196,25 млн долларов.
Через семь лет, в феврале 2019 года, банк передал в пользу компании VR Global Partners, L.P. все права требования по заключенным кредитным договорам и соответствующим договорам обеспечения. Таким образом, состоялась попытка заменить лицо кредитора в обязательстве.
В УЗ подчеркивают, что компания VR Global Partners, L.P. не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, и соответственно, не может быть кредитором, что и подтвердил суд.