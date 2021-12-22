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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 386
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:31

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:НБУ визнав банк проблемним .
https://news.finance.ua/ru/news/-/49920 ... problemnyh

Є небезпека, з часом, введення ТА.


гм, открытие...

честно - думал там она давно уже, еще и думаю что он тут в ветке делает
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:42

+1

віза байбай
наступний майстер? :)

https://finbalance.com.ua/news/prominvestbank-povidomiv-shcho-pripinya-obsluhovuvannya-platizhnikh-kart-visa-z-1-veresnya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:58

КАжуть в цій банці супостата пу РОжка НБУ 6 грудня року 2021 відсторонив.
Хто в цій недобанці зараз верховодить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:31

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

21 декабря Верховный Суд принял решение о недействительности договора купли-продажи прав требования ПАО «Проминвестбанк» и VR Global Partners по кредитным договорам Укрзализныци.

В 2011-2012 годах ГП «Южная железная дорога» и ГП «ЮЗЖД» заключили с ПАО «Проминвестбанк» 9 кредитных договоров на общую сумму 196,25 млн долларов.

Через семь лет, в феврале 2019 года, банк передал в пользу компании VR Global Partners, L.P. все права требования по заключенным кредитным договорам и соответствующим договорам обеспечения. Таким образом, состоялась попытка заменить лицо кредитора в обязательстве.

В УЗ подчеркивают, что компания VR Global Partners, L.P. не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, и соответственно, не может быть кредитором, что и подтвердил суд.
Михалыч
 
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