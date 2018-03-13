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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05

  mustbe написав:А в других банках - не капает ?
Ощад - далеко не лучший вариант для любителей прОцентов

Так в інших більше 195000 грн ніззя.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16

Так больше и не нужно.
Будь у меня лишний лимон - я бы его по частям засунул бы в пять нормальных банков, а не целиком в ощад.
Впрочем, хозяин-барин, конечно...
С трудом представляю себе клиента фонд+ в пенсовской коммунально-ощадной очереди.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:18

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

В щаді депо дають в окремій касі. Навіть мій стовп 100бакс вносив/забирав в окремій кімнатці біля каси.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:20

  mustbe написав:Так больше и не нужно.
Будь у меня лишний лимон - я бы его по частям засунул бы в пять нормальных банков, а не целиком в ощад.
Впрочем, хозяин-барин, конечно...
С трудом представляю себе клиента фонд+ в пенсовской коммунально-ощадной очереди.

Давайте цих список 5 банок?
Хто в Ощаді має більше 1000000 ВІП...без черг.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:29

  Квесторе_поверніться написав:Давайте цих список 5 банок?

Была тут табличка с депозитами, поищи.
Ощад - уж точно в ней не на первом месте.

Да, вип-клиент может рассчитывать на вип-обслуживание.
Но даже вип должен сначала зайти в отделение, обозреть эти бесконечные очереди с бабушками, мусолящими свою коммуналку, и только потом проследовать к своему манагеру.
У кого как, но у меня ощад вызывает стойкое отвращение еще с тех времен, когда я сам в нем коммуну платил
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:33

  chipmunk написав:В щаді депо дають в окремій касі. Навіть мій стовп 100бакс вносив/забирав в окремій кімнатці біля каси.

не во всех отделениях касса отдельная, в некоторых одна касирша и на пенсов и на комнатку
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35

  mustbe написав:У кого как, но у меня ощад вызывает стойкое отвращение еще с тех времен, когда я сам в нем коммуну платил

зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Угу, касирка одна, точніш 3 і в двох збоку кімнати(крім середньої). Заходить депозаєць, касирка повертає свій лік до нього і виконує бажання...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:38

  chipmunk написав:Угу, касирка одна, точніш 3 і в двох збоку кімнати(крім середньої). Заходить депозаєць, касирка повертає свій лік до нього і виконує бажання...
ага, и опускает штору перед очередью, было стремно ведь их там дофига и не все могут быть в адеквате
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:44

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Комуналі не кожен день бігають, спеціально не щитав, але і в приваті, і в ощаді бачив і мегачерги, і мегатишу :) в укрпошті так само. Тут тре вірну дату обрати, з гривною простіш, з валютою поки що проблема, тре ходити у відділення :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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