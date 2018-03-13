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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50
J написав:
зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде
Не скажи.
В Ощаде - бабушки, а в Привате - вполне себе ухоженные тетки.
Хотя - и те, и другие елозят в руках свой пучок коммун-квитанций.
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mustbe
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55
mustbe написав:
Была тут табличка с депозитами, поищи.
? З усіх банок вибирати?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:15
Я бы выбирал из первой десятки.
Как будешь выбирать ты - твоё личное дело
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mustbe
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