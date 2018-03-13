RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50

  J написав:зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде

Не скажи.
В Ощаде - бабушки, а в Привате - вполне себе ухоженные тетки.
Хотя - и те, и другие елозят в руках свой пучок коммун-квитанций.
:)
mustbe
 
Повідомлень: 288
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  mustbe написав:Была тут табличка с депозитами, поищи.

? З усіх банок вибирати?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24034
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:15

Я бы выбирал из первой десятки.
Как будешь выбирать ты - твоё личное дело
mustbe
 
Повідомлень: 288
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, jay2004, kostya77, ramaz, sens і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5449, 5450, 5451
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54506 7028956
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:21
korovas2
ВТБ Банк 1 ... 1263, 1264, 1265
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12645 2448888
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:08
Cler
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 531, 532, 533
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5329 1317838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 14:49
clientage
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54507)
14.03.2018 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.