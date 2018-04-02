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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50

  J написав:зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде

Не скажи.
В Ощаде - бабушки, а в Привате - вполне себе ухоженные тетки.
Хотя - и те, и другие елозят в руках свой пучок коммун-квитанций.
:)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  mustbe написав:Была тут табличка с депозитами, поищи.

? З усіх банок вибирати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:15

Я бы выбирал из первой десятки.
Как будешь выбирать ты - твоё личное дело
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:25

% по депозитам юрлиц выше чем для физ.

Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000 :shock:
Raymond
 
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