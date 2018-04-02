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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50
J написав:
зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде
Не скажи.
В Ощаде - бабушки, а в Привате - вполне себе ухоженные тетки.
Хотя - и те, и другие елозят в руках свой пучок коммун-квитанций.
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mustbe
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55
mustbe написав:
Была тут табличка с депозитами, поищи.
? З усіх банок вибирати?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:15
Я бы выбирал из первой десятки.
Как будешь выбирать ты - твоё личное дело
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mustbe
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:25
Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000
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Raymond
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39
Raymond написав:
Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000
В Платинуме так было
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:22
странно, почему для физ лиц условия хуже чем для юр лиц?
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Raymond
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:54
Raymond написав:
странно, почему для физ лиц условия хуже чем для юр лиц?
у физлиц есть фонд
у юрлиц фонда нет, юрлицо боится и несет в Аваль
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J
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:02
J У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. А банк опасный. Одно время уже писали, что он на грани ВА. Недавно НБУ опять внес ПИН-банк в список банков с худшей ситуацией по инсайдерским кредитам. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.
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