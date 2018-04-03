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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50
J написав:
зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде
Не скажи.
В Ощаде - бабушки, а в Привате - вполне себе ухоженные тетки.
Хотя - и те, и другие елозят в руках свой пучок коммун-квитанций.
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mustbe
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55
mustbe написав:
Была тут табличка с депозитами, поищи.
? З усіх банок вибирати?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:15
Я бы выбирал из первой десятки.
Как будешь выбирать ты - твоё личное дело
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mustbe
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:25
Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000
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Raymond
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39
Raymond написав:
Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000
В Платинуме так было
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:22
странно, почему для физ лиц условия хуже чем для юр лиц?
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Raymond
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:54
Raymond написав:
странно, почему для физ лиц условия хуже чем для юр лиц?
у физлиц есть фонд
у юрлиц фонда нет, юрлицо боится и несет в Аваль
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J
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J
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:02
J У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. А банк опасный. Одно время уже писали, что он на грани ВА. Недавно НБУ опять внес ПИН-банк в список банков с худшей ситуацией по инсайдерским кредитам. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.
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Вкладник-21
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:47
Вкладник-21 написав:J
У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.
Вот сразу видно, что Вы ни разу не получали выплаты от Фонда )))
Все проценты "с капитализацией" или "в конце срока", начисленные вплоть до дня введения ВА, выплачиваются так же, как и тело депозита.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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