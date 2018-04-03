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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50

  J написав:зайдите 20-го числа в Приват, там теперь тоже самое что и в Ощаде

Не скажи.
В Ощаде - бабушки, а в Привате - вполне себе ухоженные тетки.
Хотя - и те, и другие елозят в руках свой пучок коммун-квитанций.
:)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  mustbe написав:Была тут табличка с депозитами, поищи.

? З усіх банок вибирати?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:15

Я бы выбирал из первой десятки.
Как будешь выбирать ты - твоё личное дело
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:25

% по депозитам юрлиц выше чем для физ.

Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000 :shock:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:39

  Raymond написав:Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000 :shock:

В Платинуме так было
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:22

странно, почему для физ лиц условия хуже чем для юр лиц?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:54

  Raymond написав:странно, почему для физ лиц условия хуже чем для юр лиц?

у физлиц есть фонд
у юрлиц фонда нет, юрлицо боится и несет в Аваль
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:58

  Raymond написав:Впервые увидел когда в банке % по депозитам для юриков выше чем для физ лиц и по всем валютам, а также сумма стартует в валюте и гривне тоже от 5000 :shock:

http://www.bmbank.com.ua/ua/to_corporate_clients/deposits/time_deposit
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:02

J У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. А банк опасный. Одно время уже писали, что он на грани ВА. Недавно НБУ опять внес ПИН-банк в список банков с худшей ситуацией по инсайдерским кредитам. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:47

  Вкладник-21 написав:J У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.

Вот сразу видно, что Вы ни разу не получали выплаты от Фонда )))
Все проценты "с капитализацией" или "в конце срока", начисленные вплоть до дня введения ВА, выплачиваются так же, как и тело депозита.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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